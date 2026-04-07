EPS đã hoàn thành đại tu sửa Tuabin 60MW Nhà máy VEDAN 07/04/2026 09:01

(PLO)- Công ty Dịch vụ Sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS) vừa hoàn thành công trình đại tu tuabin – máy phát tổ máy phát điện công suất 60MW tại Nhà máy Vedan (xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai).

Công trình đại tu tuabin – máy phát tổ máy phát điện công suất 60MW tại Nhà máy Vedan về đích đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tuyệt đối an toàn và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà chế tạo.

Công trường Đại tu Tổ máy phát điện của Nhà máy Vedan

Công trình được triển khai từ ngày 14-2 đến ngày 21-3 bao gồm các hạng mục đại tu bảo dưỡng phần bản thể tuabin, máy phát và thiết bị phụ BOP. Đây là kỳ sửa chữa lớn lần 6 của tổ máy, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ tin cậy, ổn định và hiệu suất vận hành của thiết bị.

Trong suốt quá trình thi công, công tác kiểm soát chất lượng được thực hiện nghiêm ngặt, bám sát phương án kỹ thuật đã được chủ đầu tư phê duyệt. Các hạng mục được triển khai, kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn, đảm bảo độ chính xác và tính đồng bộ của thiết bị sau đại tu.

Đặc biệt, ngoài phạm vi thực hiện đại tu theo tiêu chuẩn của nhà chế tạo, dựa trên kết quả kiểm tra, đánh giá tình trạng chi tiết tổ máy của đội ngũ kỹ thuật, Công ty EPS đã đề xuất với Công ty Vedan cần phải thực hiện hạng mục thay thế, phục hồi chèn hơi (Seal Ring) trên rotor tuabin và vỏ mang cánh tĩnh tuabin (Inner Casing) để đảm bảo hiệu suất tổ máy. Đây là một trong những chi tiết có yêu cầu điều kiện thi công đặc biệt phức tạp, dung sai gia công và lắp đặt ở mức nghiêm ngặt, đòi hỏi độ chính xác rất cao.

Đến thời điểm hiện tại, các thiết bị tổ máy sau đại tu vận hành ổn định, tin cậy các thông số kỹ thuật đều đạt yêu cầu trong tiêu chuẩn cho phép của nhà chế tạo. Việc hoàn thành công trình này góp phần đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ hoạt động sản xuất của Nhà máy Vedan Đồng Nai.

Đồng thời khẳng định năng lực tổ chức thi công và làm chủ kỹ thuật của EPS, khả năng nghiên cứu, phát triển các giải pháp phù hợp với thực tế, từng bước nâng cao năng lực thực hiện các hạng mục kỹ thuật phức tạp trong lĩnh vực sửa chữa, bảo dưỡng các tổ máy phát điện có công suất lớn.