Tăng cường tàu đi Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết dịp lễ 30 - 4 và 1 - 5 06/04/2026 16:11

(PLO)- Ngành đường sắt khuyến nghị dịp Lễ 30 - 4 và 1 - 5, hành khách khi đi tàu nên sắp xếp thời gian có mặt ở ga trước giờ tàu chạy từ 30 phút đến 1 giờ để tránh trễ tàu.

Nhu cầu đi nghỉ lễ 30 - 4 và 1 - 5 của người dân tăng cao, vì vậy ngành đường sắt tiếp tục chạy thêm nhiều đoàn tàu khu đoạn phía Nam dịp này.

Cụ thể, ngành đường sắt chạy thêm tàu giữa TP.HCM - Quy Nhơn. Tàu SE30 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24, 25, 29, 30 - 4 và 1 - 5.

Ở chiều ngược lại, tàu SE29 xuất phát từ ga Quy Nhơn các ngày 26, 27, 30 - 4 và 2, 3 - 5.

Giữa TP.HCM - Nha Trang, ngành đường sắt chạy thêm tàu SNT4 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24, 29, 30 - 4. Ở chiều ngược lại, tàu SNT3 xuất phát ga Nha Trang ngày 2 - 5; tàu SNT5 xuất phát từ ga Nha Trang các ngày 27 - 4 và 2, 3 - 5.

Ngoài ra, ngành đường sắt chạy thêm chuyến tàu SPT3/SPT4 giữa TP.HCM - Phan Thiết các ngày 24, 27, 30 - 4 và ngày 1, 2, 3 - 5.

Các đoàn tàu Bắc - Nam chạy hằng ngày SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10, SE21/22, SNT1/2 vẫn theo lịch trình bình thường.

“Trong dịp cao điểm, ngành đường sắt khuyến nghị hành khách nên mua vé sớm từ xa. Để bảo đảm hành trình an toàn và thông suốt, hành khách khi đi tàu sắp xếp thời gian có mặt ở ga trước giờ tàu chạy từ 30 phút đến 1 giờ để tránh trễ giờ lên tàu”- ngành đường sắt khuyến nghị.