Ô tô băng qua đường sắt bị tàu hỏa tông, 3 người bị thương 05/04/2026 18:39

(PLO)- Vụ tai nạn đường sắt do ô tô băng qua đường ngang và bị đoàn tàu HH10 tông khiến 3 người bị thương.

Chiều 5-4, Trạm CSGT Hàm Tân thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã phối hợp với ngành đường sắt hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra trên địa bàn xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn tàu dừng lại để giải quyết sự cố.

Theo đó, vào trưa 5-4, trên tuyến đường sắt Bắc- Nam, lý trình km1592, nằm giữa hai ga Sông Phan - Sông Dinh, ô tô 7 chỗ biển số 86A-106.30 băng qua đường ngang thì bị đoàn tàu hỏa số hiệu HH10 tông khiến phần sau xe bị hư hỏng.

Phần đuôi xe bị tông hư hỏng nặng.

Sau khi xảy ra tai nạn, tàu HH10 đã dừng lại xử lý sự cố và sau khoảng gần 30 phút đã tiếp tục hành trình.

Vụ tai nạn làm 3 người trên ô tô bị thương.

Vụ tai nạn làm ba người trên ô tô bị thương và đã được đưa đi cấp cứu. Bước đầu xác định ô tô do ông H, (66 tuổi, ngụ xã Sơn Mỹ) điều khiển. Ba người trên xe bị thương đều là người thân của ông H.

Trạm CSGT Hàm Tân đang phối hợp với Công an xã Tân Minh và điều tra vụ tai nạn.