Đường sắt ra mắt diện mạo mới tàu ‘Hành trình kết nối di sản miền Trung’ 26/03/2026 15:22

Sáng 26-3, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) phối hợp UBND TP Huế tổ chức lễ ra mắt giao diện mới đoàn tàu “Hành trình kết nối di sản miền Trung”, đồng thời công bố quyết định công nhận ga Huế là điểm du lịch.

Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng TP Huế (26-3-1975 và 26-3-2026) và tròn 2 năm đưa vào vận hành đoàn tàu di sản. Đây được xem là bước phát triển mới trong việc gắn vận tải đường sắt với du lịch trải nghiệm.

Theo ông Đào Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt, sau hai năm khai thác, đoàn tàu đã phục vụ hơn 440.000 lượt hành khách, với trên 2.800 chuyến tàu an toàn tuyệt đối. Đơn vị cũng liên kết với hơn 140 doanh nghiệp lữ hành tại Huế và Đà Nẵng để kích cầu du lịch.

Ngành đường sắt khai trương đoàn tàu với giao diện mới. Ảnh: V.LONG

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế chiếm từ 50-55% tổng số hành khách, cho thấy sức hút của hành trình đi qua một trong những cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam, kết hợp các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ngay trên tàu. Sản phẩm này từng được vinh danh trong “Top 9 sản phẩm du lịch ấn tượng Huế năm 2024”.

Dù vậy, ngành đường sắt cho biết vẫn tiếp tục cải tiến để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hành khách. Lần nâng cấp này tập trung vào 16 toa xe với định hướng mỗi toa xe là một tác phẩm nghệ thuật, lấy cảm hứng từ hai di sản Cố đô Huế và phố cổ Hội An.

Về ngoại thất, đoàn tàu nổi bật với sắc tím đặc trưng của Huế, kết hợp gam màu ghi sáng hiện đại của Đà Nẵng. Nội thất được thay mới toàn bộ ghế ngồi, có thể xoay 180 độ, giúp hành khách ngồi thuận hướng di chuyển và dễ dàng ngắm cảnh.

Bên trong toa tàu được thiết kế phù hợp với điểm đến. Ảnh: V.LONG

Toa VIP 32 chỗ là điểm nhấn với không gian mang phong cách cung đình Huế, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Trên tàu còn có toa cộng đồng phục vụ ẩm thực, trình diễn nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa địa phương.

Các chi tiết trang trí như ngói âm dương, đèn lồng Hội An được tái hiện qua nghệ thuật cẩn khảm, tạo dấu ấn riêng cho từng toa xe. Toàn bộ hệ thống cũng được trang bị đèn LED, màn hình LCD và tiện ích phục vụ hành khách.

Cùng với việc nâng cấp đoàn tàu, ga Huế được công nhận là điểm du lịch được kỳ vọng sẽ trở thành không gian trải nghiệm thay vì chỉ là nơi trung chuyển, qua đó thu hút thêm du khách đến với đường sắt.

Dịp này, ngành đường sắt triển khai chương trình khuyến mãi như giảm 50% giá vé trong ngày 26-3, giảm 10% từ 27-3 đến 1-4, cùng ưu đãi cho khách mua vé khứ hồi.

Đại diện đơn vị vận tải cho biết sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn khai thác, hướng tới xây dựng sản phẩm du lịch đường sắt đặc trưng của miền Trung trong thời gian tới.