TP.HCM phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công viên hồ trung tâm 06/04/2026 08:56

(PLO)- UBND TP.HCM ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu trung tâm Chính trị - Hành chính - Văn hóa và công viên hồ trung tâm tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Theo quyết định, vị trí lập quy hoạch thuộc khu vực hồ trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh (khu vực 1 theo điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 phân khu số 01 tại khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được UBND TP phê duyệt).

Vị trí lập quy hoạch thuộc khu vực hồ trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Ảnh: NHƯ NGỌC

Phạm vi, ranh giới nằm ở phía Đông giáp đường Nguyễn Cơ Thạch, phía Tây Bắc giáp đường Tố Hữu, phía Nam giáp đường Mai Chí Thọ.

Tổng diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng 33,04 ha.

Phạm vi, ranh giới, diện tích khu vực lập quy hoạch xác định theo bản đồ hiện trạng vị trí do Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc (Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM) thực hiện ngày 6-3. Vị trí, ranh giới, diện tích chính xác sẽ căn cứ theo Bản vẽ hiện trạng vị trí do Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm duyệt theo quy định.

Quyết định nêu rõ quan điểm, mục tiêu quy hoạch là nhằm cụ thể hóa điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 phân khu số 1 TP Thủ Đức (trước sáp nhập) đã được phê duyệt về bố trí, sắp xếp các công trình trọng điểm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm: Trung tâm Chính trị - Hành chính, Cung Thiếu Nhi, Nhà hát - Trung tâm biểu diễn - Hội nghị.

Tính chất, chức năng là Trung tâm Chính trị - Hành chính - Văn hóa TP.HCM, công viên hồ trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Quy mô phục vụ tổng thể được dự kiến tối đa phục vụ khoảng 15.000 người (trong đó cán bộ, công chức, viên chức khoảng 6.000 người; lượt khách đến làm việc, giao dịch tại các trụ sở hành chính công khoảng 2.000 người; lượt khách đến các công trình văn hóa khoảng 3.000 người, lượt khách vãng lai tham quan công viên khoảng 3.000 người, lao động khoảng 1.000 người).

Số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Chính trị - Hành chính sẽ được xác định cụ thể theo đề án sắp xếp bố trí vị trí việc làm do cơ quan thẩm quyền phê duyệt theo quy định.