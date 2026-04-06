Vì sao đường Phạm Văn Đồng không làm hầm chui? 06/04/2026 09:00

(PLO)- Nhiều tuyến đường ở TP.HCM có mật độ phương tiện lớn sẽ được đề xuất làm nút giao thông đa tầng, hầm chui... song đến nay đường Phạm Văn Đồng vẫn chưa triển khai các hạng mục trên.

Nhiều người dân cho rằng đường Phạm Văn Đồng thường xuyên ùn ứ, mật độ phương tiện lớn, đặc biệt đây là cửa ngõ kết nối sân bay Tân Sơn Nhất. Theo đó, người dân kỳ vọng sớm triển khai nhiều nút giao đa tầng với các hạng mục cụ thể như hầm chui và cầu vượt để giúp các phương tiện lưu thông liên tục hơn.

Tuyến đường huyết mạch kết nối với sân bay thường xuyên ùn ứ.

Đề xuất này cũng vừa được UBND TP.HCM giao cho một doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư dự án Xa lộ Hà Nội 2, trong đó sẽ cải tạo xây dựng 5 nút giao trên tuyến đường này để giảm ùn ứ. Khi đó, các phương tiện sẽ được lưu thông liên tục, không phải dừng đèn đỏ. Doanh nghiệp này cũng đề xuất làm các nút giao khác mức thay vì nút giao đồng mức như hiện nay.

Đường Phạm Văn Đồng có mật độ phương tiện lớn

Đường Phạm Văn Đồng là tuyến đường huyết mạch kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất, trục đường giao thoa với các tuyến đường vào trung tâm TP.HCM. Dù giờ cao điểm hay thấp điểm, tuyến đường này luôn đông đúc và thường xuyên ùn ứ.

Các phương tiện xếp hàng dài trên cầu Bình Lợi. Ảnh: ĐT

Hiện trạng tuyến đường chủ yếu là các nút giao đồng mức, chưa triển khai các dự án lớn như hầm chui hay nút giao đa tầng. Duy nhất tại giao lộ Quốc lộ 13 có cầu Bình Lợi. Tuy nhiên, cây cầu này cũng thường xuyên quá tải vì mật độ giao thông quá lớn.

Người dân khi vừa qua khỏi cầu Bình Lợi lại tiếp tục gặp ùn ứ kéo dài giữa nút giao Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí. Chưa thoát khỏi nút giao này, người dân lại tiếp tục chịu ùn ứ tại nút giao với đường Phan Văn Trị, Lê Quang Định.

Duy nhất tới nút giao Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Kiệm đã được triển khai cầu vượt thép. Tuy nhiên, cầu vượt này chủ yếu giúp các phương tiện thoát nhanh hơn về các tuyến đường trên. Người dân cần đi trục đường Phạm Văn Đồng di chuyển vẫn rất chậm.

Bà Nguyễn Thị Quảng, một người dân thường xuyên đi qua đây, cho biết dịp Tết Nguyên đán 2026 bà suýt trễ chuyến bay vì bị kẹt xe trên tuyến đường này.

"Chỉ dừng đèn đỏ trên giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí mà tôi suýt trễ chuyến bay. Từ Trung tâm thương mại Gigamall đến nút giao trên đi mất gần 20 phút. Từ chợ Thủ Đức đến sân bay Tân Sơn Nhất chỉ khoảng 13 km nhưng mất hơn 1 giờ đồng hồ di chuyển. Thiết nghĩ, TP.HCM cần sớm triển khai các dự án đa tầng hoặc điều chỉnh giao thông để giúp các phương tiện trên tuyến chính lưu thông thuận tiện hơn"- bà Quảng đề xuất.

Trên thực tế, TP.HCM đã triển khai nhiều nút giao đa tầng để giảm ùn ứ. Đơn cử như nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy, Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ và sắp tới là các nút giao trên đường Xa lộ Hà Nội. Các dự án sau triển khai đã giảm ngay tình trạng ùn ứ, các phương tiện lưu thông nhanh chóng.

Cần sớm tính toán cụ thể

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc triển khai các nút giao khác mức như cầu vượt, hầm chui là giải pháp thiết kế quan trọng và ưu tiên thực hiện khi thiết kế mạng lưới đường, đặc biệt tại các tuyến đường trục, huyết mạch có lưu lượng phương tiện giao thông lớn.

Việc triển khai các nút giao khác mức sẽ hạn chế giao cắt, giúp dòng phương tiện lưu thông liên tục, từ đó giảm ùn tắc giao thông và giảm tai nạn giao thông do va quẹt, xung đột giữa các hướng lưu thông.

Hiện nay theo quy hoạch của TP, đa số các giao lộ quan trọng trên các trục đường trục đều là nút giao khác mức. Khi triển khai nâng cấp mở rộng sẽ ưu tiên xây dựng nút giao theo đúng quy hoạch được duyệt.

TP sẽ có tính toán cụ thể trong việc xây dựng các nút giao đồng mức hay khác mức. Ảnh: ĐT

Tuy nhiên theo quy hoạch, đường Phạm Văn Đồng có hệ thống tàu điện ngầm và đường trên cao. Việc xây dựng hình thức nút giao khác mức trên tuyến đường này sẽ được tính toán, nghiên cứu thiết kế để đảm bảo phù hợp theo quy hoạch được duyệt. Từ đó, đáp ứng nhu cầu lưu thông trong giai đoạn hiện tại và tương lai.

Để đảm bảo đi lại, một trong những giải pháp đưa ra là tổ chức giao thông để hạn chế ùn tắc tại các giao lộ lớn. Cụ thể như xây dựng nút giao khác mức giảm giao cắt giảm ùn tắc giao thông; tối ưu hóa chu kỳ đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ lưu thông theo làn sóng xanh theo thời gian thực áp dụng trên các tuyến đường có nhiều giao lộ - hiện đã được triển khai trên đường Phạm Văn Đồng, đường Mai Chí Thọ, đường Võ Văn Kiệt, đường Điện Biên Phủ….

Song song đó, tổ chức phân làn giao thông tại các giao lộ như bố trí làn xe rẽ trái riêng biệt, cải tạo kích thước hình học, tăng bán kính rẽ tăng khả năng thoát xe, cấm loại xe rẽ trái theo giờ… bố trí lại khoảng cách giữa các giao lộ phù hợp với tình hình giao thông thực tế.