Công an TP.HCM tìm nhân chứng trong vụ tai nạn trên đường Phạm Văn Đồng 31/03/2026 10:58

(PLO)- Tai nạn xảy ra trước số 429 Phạm Văn Đồng, phường Bình Lợi Trung khiến một người bị thương nặng.

Ngày 31-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra ngày 21-3-2026, trước số 429 Phạm Văn Đồng (phường Bình Lợi Trung, TP.HCM).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 29 cùng ngày, bà Trần Thị Công Dung điều khiển xe máy hiệu Yamaha Jupiter biển số 52T4-6549, lưu thông hướng từ đường Nguyễn Xí về đường Phan Văn Trị. Khi đến địa điểm trên, bà Dung bất ngờ té ngã xuống đường, bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Lợi Trung phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 tiến hành khám nghiệm hiện trường, phương tiện liên quan.

Công an TP.HCM tìm nhân chứng vụ tai nạn trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: CA

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị người dân trực tiếp chứng kiến vụ việc liên hệ Đội Điều tra - Phòng PC01 (địa chỉ: 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM) hoặc điều tra viên Nguyễn Thanh Duy, số điện thoại 0903.784.397 để cung cấp thông tin.