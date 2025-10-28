Ferrari dùng AI kiến tạo mẫu xe ý tưởng kỹ thuật số mới 28/10/2025 15:17

(PLO)- Mẫu xe ý tưởng mới của Ferrari, mang tên F76, vừa ra mắt nhằm kỷ niệm chiến thắng đầu tiên của hãng xe Ý tại giải đua 24 giờ Le Mans vào năm 1949.

Chiếc xe sở hữu vẻ ngoài cực kỳ lôi cuốn, nổi bật với hình dáng hình nêm nhìn từ bên hông, nhưng lại mang thiết kế thân kép độc đáo khi quan sát từ trên xuống.

F76 chỉ là một mẫu concept và Ferrari khẳng định đây không phải là xe sản xuất thương mại. Ảnh: Ferrari.



F76 chỉ là một mẫu concept và Ferrari khẳng định đây không phải là xe sản xuất thương mại. Sự tồn tại của mẫu xe này khá khác thường: F76 “tồn tại” hoàn toàn dưới dạng Token không thể thay thế (NFT) dành riêng cho khách hàng tham gia chương trình Hyperclub của hãng. Hình dáng của chiếc xe tận dụng tối đa “thiết kế tạo sinh và công nghệ kỹ thuật số”, nghĩa là Trí tuệ nhân tạo (AI) chịu trách nhiệm một phần không nhỏ cho diện mạo của mẫu concept này.

Thiết kế của F76 do Trung tâm Thiết kế Ferrari và Giám đốc Flavio Manzoni dẫn dắt, với mục tiêu phác họa trước hình hài tương lai của thương hiệu. Hãng xe mô tả dự án là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hình dáng, chức năng và hiệu suất thành “một thể thống nhất”.

Thiết kế nổi bật với phần mũi xe hình nêm gợi nhớ đến những chiếc Ferrari kinh điển cuối thập niên 1970 và 1980. Một cánh lướt gió phía trước tích hợp liền mạch vào chắn bùn có hình dáng như vây cá mập. Phần sau của sườn xe mang các chi tiết hình học sắc nét, phảng phất đường gân của mẫu Testarossa. Đường viền mui xe dẫn đến cánh gió nổi bật ở phía sau, và đuôi xe cũng có các vòm chắn bùn hình khối mạnh mẽ.

Nhìn từ trên cao, F76 lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Xe có hai khoang tách biệt rõ ràng cho người lái và hành khách, với khoảng không gian mở hoàn toàn nằm giữa. Thiết kế này cho phép luồng không khí biến phần thân xe thành một cánh gió chủ động, cải thiện triệt để tính khí động học. Hình dạng này sau đó dẫn luồng không khí qua đuôi xe đến cánh gió và bộ khuếch tán.

Thông báo chính thức của Ferrari về F76 cho biết công ty đã sử dụng “tối ưu hóa toán học được quản lý bởi các thuật toán tạo hình” trong quá trình định hình ý tưởng và tạo ra “hình học sáng tạo” của xe. Điều này cho thấy, mặc dù con người đã tạo ra diện mạo cơ bản, nhưng chính AI đã đóng vai trò hỗ trợ đắc lực trong việc tinh chỉnh nó.

Ferrari chưa công bố bất kỳ hình ảnh nào về nội thất, và vì là concept kỹ thuật số, xe không có hệ thống truyền động vật lý. Tuy nhiên, công ty hình dung F76 sẽ sử dụng công nghệ điều khiển bằng dây điện (drive-by-wire), tức là không có kết nối vật lý nào giữa vô lăng, bàn đạp với các bộ phận cơ khí thực tế của xe. Với niềm đam mê cảm giác lái xe thể thao thuần túy, sự thay đổi này có thể khiến người hâm mộ không mấy hài lòng trong thế giới thực. Có lẽ đó là lý do mẫu xe này chỉ tồn tại dưới dạng NFT.

F76 là sự tôn vinh chiến thắng Le Mans năm 1949 của Ferrari. Hai tay đua Luigi Chinetti và Lord Selsdon đã giành chiến thắng vang dội trong sự kiện này trên chiếc Ferrari 166 MM Barchetta. Tên MM là viết tắt của Mille Miglia, một cuộc đua đường trường nổi tiếng xuyên nước Ý. Động cơ Columbo V12 2.0 lít của xe đã mang lại sức mạnh và độ tin cậy để chinh phục chiến thắng tại sự kiện khắc nghiệt ở Pháp, đánh dấu năm đầu tiên cuộc đua được hồi sinh sau 10 năm gián đoạn do Chiến tranh Thế giới thứ Hai.