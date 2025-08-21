Lơ là thắt dây an toàn, tài xế sẽ nhận 'trái đắng' từ camera AI 21/08/2025 12:01

(PLO)- Bất kể hành khách nào ngồi trên xe không thắt dây an toàn đều bị phạt gấp đôi khi camera AI ghi lại được.

Không chỉ riêng tại Ấn Độ mà nhiều quốc gia khác trên thế giới tất cả hành khách ngồi phía trước trong xe hơi hoặc xe SUV đều bắt buộc phải thắt dây an toàn khi xe di chuyển. Tuy nhiên, hành khách ngồi phía sau thường bị bỏ qua khi nói đến quy định này.

Bất kể hành khách nào ngồi trên xe không thắt dây an toàn đều bị phạt gấp đôi khi camera AI ghi lại được. Ảnh: AI.



Một quy định mới tại Ấn Độ đang cố gắng giải quyết vấn đề này. Theo đó, một hành khách không thắt dây an toàn trên xe cũng sẽ khiến chủ xe phải đối mặt với mức phạt gấp đôi.

Việc tăng cường thực thi quy định này nằm trong sáng kiến thành phố thông minh. Camera AI sẽ được sử dụng để giám sát giao thông và phát hiện các vi phạm, ghi lại hình ảnh độ phân giải cao nếu người ngồi trong xe không thắt dây an toàn. Sau khi phát hiện vi phạm, biên bản điện tử sẽ được gửi đến chủ xe, bao gồm bằng chứng hình ảnh, thời gian và địa điểm.

Sau vụ tai nạn của cựu chủ tịch Tata Sons Cyrus Mistry năm 2022, chính quyền Karnataka đã bắt buộc người ngồi phía trước và phía sau phải thắt dây an toàn. Bang này hiện áp dụng mức phạt 1.000 Rupee cho người vi phạm lần đầu và 2.000 Rupee cho những lần vi phạm tiếp theo.

Việc không thắt dây an toàn có thể gây nguy hiểm cho cả người ngồi phía sau và phía trước. Đặc biệt trong các vụ va chạm trực diện, hành khách phía sau không thắt dây an toàn có thể bị giật mạnh về phía trước, dẫn đến rủi ro và hậu quả nghiêm trọng. Mọi người nên hiểu tầm quan trọng của việc thắt dây an toàn để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh.