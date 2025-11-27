FPT hợp tác cùng VinaCapital và SHTP, đồng hành xây dựng TP.HCM hướng tới siêu đô thị quốc tế 27/11/2025 09:37

(PLO)- Tập đoàn FPT chính thức công bố hai thỏa thuận hợp tác quan trọng với VinaCapital và Khu công nghệ cao TP.HCM tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 khẳng định cam kết đồng hành cùng TP. HCM đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kinh tế và công nghệ cao, phù hợp với định hướng Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số.

Hợp tác FPT – VinaCapital (VNC): Phát triển Hạ tầng Xanh và Đô thị Thông minh

Ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT và Ông Alex Hambly, Tổng Giám đốc Hội đồng đầu tư của Tập đoàn VinaCapital công bố hợp tác giữa FPT và VNC.

Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược giữa FPT và VinaCapital (VNC) đánh dấu sự hợp lực mang tính đột phá giữa hai tập đoàn hàng đầu về công nghệ và tài chính – đầu tư. Hợp tác hướng tới phát triển hạ tầng và các dự án quy mô lớn phục vụ mục tiêu kinh tế – xã hội quốc gia theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và định hướng Nghị quyết 57-NQ/TW về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trọng tâm hợp tác gồm cung cấp giải pháp năng lượng bền vững và hạ tầng công nghệ thông minh. FPT và VNC sẽ phối hợp triển khai năng lượng chuyển tiếp và năng lượng tái tạo thông qua cơ chế DPPA cho toàn bộ hoạt động của FPT tại Việt Nam. Hai bên cũng nghiên cứu phát triển các khu đô thị tích hợp, khu công nghệ số tập trung và Khu Hợp tác Đổi mới Sáng tạo & Công nghệ (ITC), nhằm thu hút nhà đầu tư trong các lĩnh vực bán dẫn, R&D, công nghệ số, AI, điện toán đám mây, hạ tầng kỹ thuật số và trung tâm dữ liệu.

Hợp tác còn mở rộng sang phát triển giải pháp công nghệ số cho ngành đường sắt và giao thông thông minh. FPT và VNC sẽ cùng xây dựng, vận hành trung tâm điều khiển vận hành (OCC) để quản lý, điều hành các tuyến đường, nâng cao hiệu quả giao thông đô thị. VNC đồng thời cam kết bảo đảm nguồn lực tài chính và kết nối mạng lưới nhà đầu tư để hỗ trợ triển khai các dự án chung.

Hợp tác Khu công nghệ cao TP.HCM – FPT: Đẩy mạnh công nghiệp vi mạch TP.HCM

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM và Ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT công bố hợp tác giữa FPT và SHTP.

Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) và FPT nhằm giải quyết bài toán nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực vi mạch. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nhằm cung cấp nguồn lực chất lượng cao trong lĩnh vực vi mạch. Đồng thời, SHTP sẽ tạo điều kiện để FPT tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng vi mạch, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Hợp tác diễn ra trong bối cảnh SHTP đang triển khai Chương trình Phát triển Công nghệ Vi mạch TP.HCM giai đoạn 2026–2030, và FPT là doanh nghiệp có năng lực toàn diện về đào tạo, thiết kế, đóng gói và kiểm định vi mạch.

FPT đảm nhận vai trò “Tổng Công trình sư” chuyển đổi số

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT, ghi nhận nỗ lực của TP.HCM khi nằm trong nhóm dẫn đầu Chỉ số Chuyển đổi số quốc gia 2024, đặc biệt ở tiêu chí nhận thức số và thể chế số. Ông nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng giúp thành phố hướng tới mục tiêu 40% GRDP từ kinh tế số vào năm 2030.

Ông Vũ Anh Tú cho biết FPT mong muốn đảm nhận vai trò “Tổng công trình sư” trong tiến trình chuyển đổi số toàn diện của TP.HCM, đồng hành từ thiết kế tổng thể, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển hệ sinh thái dữ liệu đến thúc đẩy ứng dụng các công nghệ mới, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của thành phố trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Đề xuất hợp tác tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ: xây dựng chiến lược chuyển đổi số tổng thể đến 2030; phát triển hệ sinh thái AI với hạ tầng tính toán hiệu năng cao và các ứng dụng trọng tâm như bản sao số đô thị, giám sát hạ tầng, giao thông – thoát nước, y tế và giáo dục; xây dựng hạ tầng kết nối, trung tâm dữ liệu và an ninh mạng cho Trung tâm Tài chính Quốc tế; và phát triển nguồn nhân lực số thông qua đào tạo cán bộ, ươm tạo nhân tài và thúc đẩy hệ sinh thái doanh nghiệp số.

“Khát vọng của FPT là góp sức để TP. HCM trở thành siêu đô thị thông minh, trung tâm tài chính - công nghệ của Việt Nam và khu vực, nơi chuẩn mực mới được định hình bởi ý chí Chính phủ, tầm nhìn lãnh đạo thành phố và sức sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp”, ông Tú cho biết.