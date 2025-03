Gia đình nạn nhân đề nghị tiếp tục điều tra vụ cháy chung cư mini làm 56 người thiệt mạng 10/03/2025 17:20

Chiều 10-3, phiên tòa xét xử 8 bị cáo trong vụ cháy chung cư mini làm 56 người thiệt mạng tiếp tục với phần xét hỏi.

Trong vụ án này, các bị cáo là cựu cán bộ phường Khương Đình và cựu Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng quận Thanh Xuân bị TAND TP Hà Nội xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo này gồm: Phạm Tần Anh (cựu Phó chủ tịch UBND phường), Chu Xuân Sơn (cựu Phó chủ tịch UBND phường giai đoạn 2015-2020, thời điểm bị khởi tố là Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Nam); Nguyễn Thị Kim Trang (cựu cán bộ địa chính - xây dựng phường, giai đoạn 2010-2018; thời điểm bị khởi tố là cán bộ địa chính xây dựng phường Thanh Xuân Bắc);

Nguyễn Tuấn Anh (cựu Phó trưởng Công an phường); Nguyễn Đình Quân (cựu Tổ trưởng Tổ Thanh tra Xây dựng phường, giai đoạn 2014-2016; thời điểm bị khởi tố là Tổ trưởng Tổ Thanh tra xây dựng phường Nhân Chính); Trần Trọng Khang (nguyên Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng quận Thanh Xuân, giai đoạn 2013-2016).

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Mạnh Hùng

Cáo buộc cho rằng, do các bị cáo Quân, Trang, Sơn và Khang thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, dẫn đến bỏ mặc cho công trình của chủ chung cư mini (là ông Nghiêm Quang Minh) tiếp tục xây dựng từ tầng 7 lên đến tầng 9 mà không bị bất kỳ một cơ quan, đơn vị nào của UBND phường Khương Đình và UBND quận Thanh Xuân kiểm tra, xử lý.

Trong khi đó, bị cáo Tần Anh và Tuấn Anh đều biết việc Cảnh sát khu vực đã thường xuyên tuyên truyền vận động các cư dân thực hiện Quyết định đình chỉ hoạt động tại tầng 1 tòa nhà nhưng không có hiệu quả; bị cáo Tần Anh đã không đôn đốc bị cáo Tuấn Anh; cũng không đưa ra các giải pháp để cư dân thực hiện quyết định đình chỉ hoạt động tại tầng.

Các bị cáo không có báo cáo tham mưu với Trưởng Công an phường và Chủ tịch UBND phường Khương Đình để đề xuất các giải pháp tháo gỡ, không báo cáo khó khăn vướng mắc gửi UBND quận Thanh Xuân và Công an quận Thanh Xuân để tìm phương án thực hiện.

Đến 23 giờ 20 ngày 12-9-2023 đám cháy xảy ra làm 56 người tử vong, 44 người bị thương ở các mức độ khác nhau và thiệt hại về tài sản là hơn 3 tỉ đồng.

Trình bày tại tòa, đại diện đơn vị giám định cho biết đã tiếp cận hiện trường ngay sau khi xảy ra vụ cháy ngày 13-9 và khám nghiệm trường kết hợp giám định tại phòng thí nghiệm.

Kết quả giám định xác định nguyên nhân xảy ra vụ cháy do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga) đặt giáp tường phía nam tầng 1 gây cháy.

Sau đó cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường phía nam tầng 1 và cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ cháy nói trên.

Đại diện đơn vị thẩm định kết cấu tòa nhà sau vụ cháy cho biết tòa nhà bị cháy nặng, không thể sử dụng như hiện trạng, buộc phải gia cố, gia cường bằng sợi carbon thì có thể tiếp tục sử dụng bình thường.

Đối với các bị hại, tại tòa, một người đàn ông có mẹ bị thiệt hại trong vụ cháy cho rằng, lời khai của các cựu cán bộ trong vụ án này chưa thành khẩn. Anh yêu cầu điều tra, làm rõ thêm trách nhiệm của những cán bộ khác. Anh đề nghị xử lý kịch khung đối với các bị cáo.

"Đề nghị tiếp tục điều tra, xem xét xem còn có cán bộ nào khác liên quan đến vụ án để tránh bỏ lọt tội phạm, phải xử đúng người, đúng tội", lời đại diện nạn nhân.

Một cư dân khác tên L cho biết có được công an nói về vấn đề PCCC của tòa nhà. Cư dân này cho biết bản thân đi làm giờ hành chính nên không rõ công an quận hay phường yêu cầu ký cam kết đình chỉ hoạt động của tầng 1 tòa nhà vì ít khi ở nhà, chỉ biết một số lần công an tuyên truyền về PCCC thì cư dân vẫn có thực hiện.

Đại diện VKS hỏi:

- Thế sao không chuyển xe máy đi chỗ khác? Đấy là không thực hiện rồi. Chính quyền vận động cư dân mở lối thoát hiểm thứ 2, cư dân thực hiện đến đâu, như thế nào?

Ông L nói:

- Đấy là trách nhiệm của chủ đầu tư

- Chủ đầu tư sai thì mới bị xét xử. Nhưng việc cư dân đã được chính quyền địa phương tuyên truyền thì thực hiện đến đâu, như thế nào?

- Nhà tôi mở cửa sổ thoát hiểm ở nhà.

Ngoài ra, một số cư dân ở trên tầng 9 tòa nhà khai cửa tum mở lên sân thượng không bao giờ đóng vì hàng ngày cư dân vẫn lên đó phơi quần áo.

Một cư dân cho biết nhà bà không được mở lối thoát hiểm chuồng cọp như lời khai của chủ chung cư Nghiêm Quang Minh. Sở dĩ bà thoát nạn được là do nhà bà ở tầng áp mái có thanh sắt bị long và cố tình không hàn vào. Khi cháy, bà và con cậy thanh sắt ra để thoát ra ngoài và nhảy xuống.

HĐXX vẫn đang tiếp tục xét hỏi.