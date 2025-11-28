Gia Lai tuyên truyền chống khai thác IUU bằng phiên tòa giả định 28/11/2025 20:52

(PLO)- Phiên tòa giả định là hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật trực quan, dễ hiểu và dễ lan tỏa đến ngư dân.

Chiều 28-11, Báo Công lý phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, TAND khu vực 1 và VKSND khu vực 1- tỉnh Gia Lai tổ chức phiên tòa giả định để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tại phiên tòa, Ban tổ chức cũng giải đáp những thắc mắc của bà con ngư dân về chống khai thác IUU; hơn 100 bà con ngư dân tại Gia Lai tham dự phiên tòa.

Toàn cảnh phiên tòa giả định. Ảnh: TS.

Thẩm phán Văn Thanh Gia, Phó Chánh án TAND tỉnh Gia Lai, chia sẻ: Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn các cơ quan chức năng, đặc biệt là bà con ngư dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống khai thác IUU.

Theo Ban tổ chức, phiên tòa giả định về chống khai thác IUU tại Gia Lai là hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật rất hiệu quả, có sự lan tỏa để người dân tiếp cận với pháp luật một cách thực tế, dễ hiểu.

Hoạt động góp phần tích cực cho công tác chuẩn bị phục vụ Đoàn Thanh tra EC sang làm việc tại Việt Nam lần thứ 5.

Ngư dân tham dự phiên tòa giả định.