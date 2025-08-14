Giá vàng thế giới có thể chạm mức 3.700USD/ounce vào giữa năm 2026 14/08/2025 08:31

(PLO)- Chuyên gia UOB giữ quan điểm tích cực dài hạn với giá vàng thế giới. Hiện tại, giá vàng thế giới đang ở gần mức 3.350 USD/ounce. Nếu như dự báo của UOB đúng, mức chênh lệch giữa mốc 3.700 USD và hiện nay là 350 USD/ounce.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới tăng. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 0,3% lên 3.355,58USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 tăng 0,3% lên 3.408,3USD/ounce.

Chỉ số đồng USD được dự báo sẽ vẫn giảm từ nay đến cuối năm, vì vậy sẽ tác động đến diễn biến giá vàng thế giới. Ảnh: AI

Diễn biến địa chính trị, thông tin kinh tế Mỹ tác động giá vàng

Theo phân tích của các chuyên gia, số liệu mới nhất về lạm phát Mỹ khiến có thêm chuyên gia dự báo về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất cơ bản đồng USD trong tháng 9, đồng thời sẽ có thêm các đợt nới lỏng chính sách tiền tệ khác trong năm nay.

Chỉ số đồng USD chạm ngưỡng thấp nhất trong 2 tuần, chính vì vậy vàng trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư sở hữu các loại tiền tệ khác. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm giảm.

Chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại Tradu.com, ông Nikos Tzabouras, phân tích: “Giá vàng thế giới tăng bởi kỳ vọng Fed hạ lãi suất lớn dần sau khi chỉ số CPI và số lượng việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp Mỹ được công bố”.

Nhà đầu tư trên thị trường vàng thế giới hiện đang tiếp tục chờ đợi các chỉ số kinh tế Mỹ khác dự kiến được công bố trong tuần này bao gồm chỉ số giá sản xuất (PPI), số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cũng như doanh số bán lẻ.

Ngoài ra, thị trường vàng thế giới cũng đang chờ đón diễn biến từ các thông tin về biến động địa chính trị. Các nhà lãnh đạo châu Âu và Ukraine dự kiến sẽ có cuộc đối thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước cuộc gặp của ông Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong khi đó, Washington và Bắc Kinh mới đây cũng đã kéo dài thời gian gia hạn áp thuế bổ sung thêm 90 ngày.

Giá vàng miếng SJC vẫn tăng dù giá vàng thế giới ít biến động

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 123,00 – 124,20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Như vậy trong ngày thứ Tư, dù giá vàng thế giới phiên liền trước gần như không biến động, giá vàng miếng SJC trong nước vẫn tăng 300 nghìn đồng/lượng.

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 108,00 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 116,80 – 119,30 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 116,80 – 119,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 117,00 – 120,00 triệu đồng/lượng.

Tỉ giá đồng USD tại Vietcombank giao dịch ở mức 26.060 – 26.450 đồng/USD (mua vào – bán ra).