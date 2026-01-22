Giám đốc Sở GD&ĐT có thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo từ ngày 20-1-2026 22/01/2026 16:47

(PLO)- Giám đốc Sở GD&ĐT có thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và trường trung học nghề công lập trên địa bàn tỉnh.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 01/2026/TT-BGDĐT quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo.

Cô trò Trường Mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng trong một giờ học. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

Thông tư số 01 quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt (trừ trường dự bị đại học) và trường trung học nghề công lập thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo đó, giao Giám đốc Sở GD&ĐT có thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và trường trung học nghề công lập trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo Thông tư này, hiệu trưởng trường dự bị đại học, Trường Hữu nghị T78, Trường Hữu nghị 80, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc có thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lí.

Người đứng đầu các trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị; trường chính trị của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; trung tâm chính trị của xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lí.

Thông tư quy định đối với các trường hợp đề án, kế hoạch tổ chức tuyển dụng nhà giáo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01-01-2026 thì được tiếp tục thực hiện theo đề án, kế hoạch đã được phê duyệt cho đến hết ngày 31-12-2026. Sau thời hạn này nếu không hoàn thành thì thẩm quyền tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Trước đây, việc phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, biệt phái từ bậc THCS, Tiểu học, mầm non thuộc UBND cấp huyện, dẫn đến tình trạng phân mảnh trong quản lý đội ngũ, gây thừa - thiếu giáo viên cục bộ giữa các địa phương.

Thông tư 01 có hiệu lực thi hành ngay từ ngày 20-1-2026, là căn cứ để các cơ quan quản lí giáo dục và các cơ sở giáo dục thực hiện thẩm quyền tuyển dụng để bảo đảm thực hiện có hiệu quả Luật Nhà giáo.

Tính đến hết kỳ I năm học trước, cả nước có hơn 1,26 triệu giáo viên từ mầm non đến hết lớp 12. Theo định mức, số giáo viên còn thiếu khoảng 120.000 người.

Giai đoạn 2022-2026, ngành giáo dục được giao tuyển bổ sung gần 66.000 biên chế. Cộng với khoảng 43.000 biên chế chưa sử dụng trước đó, tổng là gần 109.000. Tuy nhiên giữa năm ngoái, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn khoảng 60.000 vị trí còn trống.