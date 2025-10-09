Giảm mỡ nội tạng trong 30 ngày bằng những thực phẩm này 09/10/2025 09:00

Dưới đây là tám loại thực phẩm được chuyên gia khuyến nghị để nhắm mục tiêu giảm mỡ nội tạng trong vòng 30 ngày

Có một số loại thực phẩm thiết yếu mà bạn nên bổ sung vào chế độ ăn kiêng hằng ngày để giảm mỡ nội tạng hiệu quả.



Yến mạch

Yến mạch là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan hàng đầu (đặc biệt là beta-glucan), giúp kéo dài cảm giác no, làm chậm quá trình tiêu hóa và có thể giúp ổn định lượng đường trong máu. Việc tiêu thụ nhiều chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan, có mối liên hệ mật thiết với việc giảm tích tụ mỡ nội tạng theo thời gian.

Các loại đậu

Các loại đậu điển hình là đậu gà, đậu đen và đậu lăng. Đây là nguồn cung cấp dồi dào cả chất xơ (hòa tan và không hòa tan) và protein thực vật. Sự kết hợp này mang lại khả năng tạo cảm giác no cao, giúp kiểm soát cơn thèm ăn và tổng lượng calo nạp vào – đây là nền tảng cốt lõi của việc giảm mỡ nội tạng. Các nghiên cứu cho thấy việc thường xuyên tiêu thụ đậu có liên quan đến việc giảm chu vi vòng eo.

Quả mọng

Các loại quả mọng, bao gồm việt quất, mâm xôi và dâu đen, cũng rất cần thiết cho quá trình giảm mỡ nội tạng. Vì chúng rất giàu chất xơ và chứa nhiều chất chống oxy hóa (polyphenol/anthocyanin). Những hợp chất này giúp chống viêm và có thể cải thiện độ nhạy insulin, cả hai đều là yếu tố quan trọng để giảm mỡ nội tạng. Chúng cũng giúp thỏa mãn cơn thèm đồ ngọt bằng đường tự nhiên.

Cá hồi

Cá hồi (hoặc các loại cá béo khác) rất có lợi cho việc giảm mỡ. Chúng cung cấp protein nạc chất lượng cao và đặc biệt giàu axit béo Omega-3 (DHA và EPA). Omega-3 có đặc tính chống viêm mạnh mẽ, và nghiên cứu cho thấy chúng có khả năng nhắm mục tiêu cụ thể vào mỡ cơ thể, bao gồm cả mỡ nội tạng, thông qua việc điều chỉnh quá trình chuyển hóa chất béo.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp (nguyên chất, ít béo hoặc không béo) là nguồn cung cấp protein và lợi khuẩn (Probiotics) tuyệt vời. Hàm lượng protein cao giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ duy trì cơ bắp, từ đó giữ cho quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh chóng. Lợi khuẩn (men sống) có thể hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, giúp điều hòa cân nặng tốt hơn và giảm mỡ bụng.

Quả bơ

Quả bơ giàu chất béo không bão hòa đơn lành mạnh và chất xơ. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Quả bơ giàu chất béo không bão hòa đơn lành mạnh và chất xơ. Những chất béo có lợi cho tim mạch này, khi được dùng để thay thế chất béo bão hòa hoặc chất béo chuyển hóa, có liên quan đến việc giảm mỡ nội tạng. Chúng cũng góp phần tạo cảm giác no, hỗ trợ việc kiểm soát tổng lượng calo nạp vào.

Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh đậm, đặc biệt là rau bina, cải xoăn và rau arugula, cũng hỗ trợ giảm mỡ. Vì rau này cực kỳ ít calo nhưng lại giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất như đồng và magie. Chúng giúp tăng khối lượng bữa ăn, từ đó tăng cảm giác no mà không cần bổ sung thêm nhiều calo, hỗ trợ hiệu quả cho việc giảm tổng lượng calo.

Các loại hạt

Các loại hạt cung cấp một hỗn hợp cân bằng giữa chất béo lành mạnh, protein và chất xơ. Việc ăn các loại hạt đều đặn với khẩu phần vừa phải có thể giúp kiểm soát cơn thèm ăn và duy trì lượng đường trong máu ổn định – cả hai đều rất quan trọng cho một phương pháp giảm mỡ nội tạng.