Giám sát chặt chẽ cổ phiếu tăng, giảm bất thường 07/08/2025 10:17

(PLO)- Thời gian gần đây, thị trường chứng khoán có sự biến động mạnh về các chỉ số, về khối lượng giao dịch, vì thế Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu giám sát chặt chẽ.

Trước sự gia tăng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán trong giai đoạn hiện nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có văn bản chỉ đạo gửi các sở giao dịch chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các công ty chứng khoán.

Giám sát chặt chẽ cổ phiếu tăng giảm mạnh

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán yêu cầu các Sở giao dịch đẩy mạnh giám sát chặt chẽ giao dịch cổ phiếu có biến động tăng, giảm mạnh so với diễn biến chung của thị trường, của ngành.

Đồng thời rà soát các thông tin trên phương tiện truyền thông đại chúng, tin đồn liên quan đến các mã chứng khoán, các hội nhóm, diễn đàn có dấu hiệu liên kết, hô hào, lôi kéo nhà đầu tư mua bán chứng khoán.

Trường hợp xác định có dấu hiệu giao dịch bất thường, thực hiện phân tích, đánh giá, kiến nghị, đề xuất phương án xử lý, báo cáo ủy ban xử lý theo quy định.

Ủy ban cũng yêu cầu Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam chỉ đạo HoSE phối hợp với HNX và VDSC đảm bảo hoạt động giao dịch, bù trừ, thanh toán chứng khoán an toàn, ổn định, thông suốt.

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) được giao chỉ đạo các thành viên tăng cường công tác giám sát tại tuyến 1, giám sát chặt chẽ diễn biến giao dịch trong ngày, nhiều ngày của các nhà đầu tư mới mở tài khoản hoặc thực hiện giao dịch tại nơi thành viên giao dịch cung cấp dịch vụ, kịp thời phát hiện trường hợp vi phạm các quy định về giao dịch chứng khoán, báo cáo ủy ban.

Trong khi đó, VSDC được giao phối hợp với VNX, HoSE, HNX đảm bảo hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch an toàn, giới hạn vị thế, ký quỹ đối với giao dịch chứng khoán theo quy định. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, báo cáo Ủy ban.

Thị trường chứng khoán có sự biến động mạnh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu giám sát chặt chẽ. Ảnh: MINH TRÚC

Không để nhân viên lôi kéo đầu tư chứng khoán, đưa ra ý kiến vô căn cứ

Ủy ban Chứng khoán cho biết thời gian gần đây, thị trường chứng khoán có sự biến động mạnh về các chỉ số, về khối lượng giao dịch.

Do đó, cũng tại văn bản trên, Ủy ban Chứng khoán yêu cầu các công ty chứng khoán nghiêm túc tuân thủ các quy định trong việc thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán, cung cấp các dịch vụ về chứng khoán; tuân thủ nghiêm các quy định về vay và cho vay giao dịch ký quỹ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của nhân viên, người hành nghề chứng khoán làm việc tại công ty. Tăng cường quản lý, giám sát nhân viên, người hành nghề đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán.

Các công ty chứng khoán không được để nhân viên, người hành nghề chứng khoán của công ty thực hiện các hành vi lôi kéo, chào mời người dân tham gia các diễn đàn, hội nhóm để tư vấn đầu tư chứng khoán trái quy định pháp luật.

Hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp chào mời khách hàng mua bán chứng khoán, cung cấp thông tin sai sự thật, gây hiểu nhầm cho khách hàng; đưa ra ý kiến về việc tăng hay giảm giá chứng khoán mà không có căn cứ; thỏa thuận hoặc đưa ra cam kết về lợi nhuận cụ thể hoặc thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận, thua lỗ với khách hàng; thực hiện các hành vi vi phạm quy định pháp luật và các quy tắc đạo đức hành nghề.

Ủy ban cũng yêu cầu công ty chứng khoán giám sát chặt việc tuân thủ quy định pháp luật về giao dịch chứng khoán của các cá nhân, tổ chức là khách hàng của công ty; tích cực, chủ động phối hợp với các Sở giao dịch chứng khoán, VSDC trong hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra.

Trường hợp phát hiện giao dịch có dấu hiệu vi phạm, khẩn trương báo cáo VNX và các công ty con, đồng thời báo cáo Ủy ban để xử lý theo quy định.