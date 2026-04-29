‘Gió mới đã thổi, buồm đã căng…’ 29/04/2026 09:26

(PLO)- Việc bùng nổ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quý I-2026 không chỉ là những con số cơ học, mà là minh chứng sắc bén cho niềm tin chiến lược của nhà đầu tư vào TP.HCM…

Chỉ trong ba tháng đầu năm nay, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào TP.HCM đã đạt gần 2,9 tỉ USD, tăng hơn 200% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, mức tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,27% - chính thức xác lập kỷ lục cao nhất trong năm năm qua.

Đặt giữa bối cảnh địa chính trị toàn cầu đầy biến số, cho thấy đầu tàu kinh tế cả nước không chỉ đang bứt tốc trở lại mà còn đang thực hiện một cuộc đại phẫu về cấu trúc nội tại, chuyển từ phát triển bề rộng sang chiều sâu.

Sự khác biệt cốt lõi của làn sóng ngoại lực lần này nằm ở chất lượng dòng vốn. Bằng chứng là mới đây, ngày 25-4, TP đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho bốn dự án công nghệ cao với tổng vốn lên tới 1,23 tỉ USD. Không còn là những xưởng gia công thâm dụng lao động, dòng tiền tỉ USD giờ đây chảy thẳng vào các mạch máu kinh tế lõi: Từ trung tâm dữ liệu siêu quy mô đến tổ hợp y sinh và sản xuất thiết bị thông minh. Sự hiện diện này là minh chứng sống động cho sự chuyển dịch thực chất sang mô hình kinh tế tri thức, có hàm lượng khoa học công nghệ cao, kinh tế xanh...

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (bìa phải) trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho bốn dự án công nghệ cao chiến lược. Ảnh: LÊ THOA

Tuy nhiên, dưới lăng kính pháp lý và kinh tế vĩ mô, thu hút được dòng vốn chất lượng cao đã khó, giữ chân và buộc dòng tiền ấy luân chuyển sinh lời tại sân nhà lại càng gian nan hơn. Thực tiễn cho thấy dù nắm giữ lợi thế vàng về cảng biển trung chuyển quốc tế nhưng chúng ta muốn giữ các nguồn thu khổng lồ từ dịch vụ tài chính thì cần phải có những cơ chế thông thoáng, bắt kịp thời đại hơn.

Đây chính là lúc trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại TP.HCM vừa chính thức đi vào hoạt động từ ngày 11-2-2026 phải phát huy vai trò đột phá. Với mục tiêu đưa kinh tế số chiếm 30%-40% GRDP, mô hình IFC thế hệ mới kết hợp cùng khu thương mại tự do là lời giải mang tính sống còn để thu hút dòng vốn mới.

Theo Bộ Tài chính, đến nay khung pháp lý nền tảng cho IFC đã cơ bản được hình thành, tạo tiền đề quan trọng để chuyển sang giai đoạn vận hành. Đặc biệt IFC tại TP.HCM đã trao chứng nhận cam kết thành viên cho 15 nhà đầu tư; đang phối hợp với các đối tác chiến lược xây dựng các đề án sàn giao dịch hàng hóa tập trung, quỹ đầu tư mạo hiểm tâm thanh toán chuyển mạch quốc tế, trung tâm thanh toán bù trừ, mô hình sandbox số hóa tài sản thực...

Nhưng để mô hình này thực sự thành công, đòi hỏi một cơ chế thử nghiệm (sandbox) đủ táo bạo, mạnh mẽ. Việc ứng dụng công nghệ chuỗi khối blockchain, hợp đồng thông minh hay khả năng chấp nhận giao dịch bằng tài sản số phải làm sao ép thời gian thanh toán tín dụng chứng từ 7-10 ngày rườm rà hiện nay xuống chỉ còn 24 giờ.

Đồng thời, phải nhìn nhận thẳng thắn chính sách miễn, giảm thuế tại trung tâm này chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ để các định chế tài chính toàn cầu tự tin rót tiền chính là một hành lang pháp lý minh bạch, tiệm cận chuẩn mực quốc tế và một cơ chế giải quyết tranh chấp kinh tế độc lập.

IFC hoàn toàn có thể đưa Việt Nam thành trung tâm khu vực về vốn xanh, vốn mới. Luồng gió mới đã thổi, buồm đã căng. Để giữ chân những “đại bàng” công nghệ, bộ máy hành chính phải vận hành trơn tru, duy trì hậu kiểm và đồng hành tháo gỡ vướng mắc bằng những hành động thực chất.

Có như vậy, dòng vốn ngoại mới thực sự trở thành đòn bẩy đưa TP vươn tầm đô thị đổi mới sáng tạo nổi trội toàn khu vực.