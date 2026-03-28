Phó Thủ tướng mời gọi nhà đầu tư San Francisco đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam 28/03/2026 08:17

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình mong muốn Thị trưởng thành phố San Francisco tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) trong thời gian tới.

Tiếp sau New York, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Hoa Kỳ, ngày 26-3 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bắt đầu chương trình công tác tại thành phố San Francisco.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã làm việc với Thị trưởng thành phố San Francisco, nhóm chuyên gia tư vấn tài chính và tiếp lãnh đạo các đơn vị: Công ty Protiviti, Quỹ Outlander Capital và Công ty Martin Davis.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gặp Thị trưởng Thành phố San Francisco Daniel Lurie

Tại cuộc gặp Thị trưởng Daniel Lurie, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện hai nước đang phát triển tốt đẹp, nhất là hợp tác giữa TP.HCM và San Francisco trong các trụ cột kinh tế, thương mại, tài chính, khoa học công nghệ.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết VIFC là bước triển khai đột phá về thể chế nhằm tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Ông mong muốn Thị trưởng San Francisco tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy các nhà đầu tư, định chế tài chính của thành phố đầu tư vào Trung tâm này.

Thị trưởng Daniel Lurie khẳng định việc thành lập VIFC là sáng kiến thiết thực. Ông sẵn sàng hỗ trợ quảng bá, kết nối các doanh nghiệp công nghệ cao và tài chính của San Francisco đầu tư vào VIFC.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gặp Thị trưởng Thành phố San Francisco Daniel Lurie

Làm việc với nhóm chuyên gia tư vấn, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thông tin tổng quan về định hướng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng. Các chuyên gia đánh giá Việt Nam có cơ hội trở thành điểm đến hấp dẫn và việc phát triển trung tâm tài chính là hướng đi đúng đắn.

Để thu hút nhà đầu tư quốc tế, các chuyên gia khuyến nghị Việt Nam cần xây dựng hệ thống pháp luật minh bạch, ổn định; bảo vệ dữ liệu và sở hữu trí tuệ; phát triển hạ tầng số hỗ trợ AI và kinh tế số. Đồng thời, cần phát huy mạng lưới người Việt toàn cầu để kết nối nhân tài.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh khung pháp lý của VIFC được xây dựng theo phương châm minh bạch, phù hợp pháp luật quốc tế để bảo vệ nhà đầu tư.

Trình bày với Phó Thủ tướng Thường trực, lãnh đạo Công ty Protiviti, Quỹ Outlander Capital và Công ty Martin Davis đều bày tỏ quan tâm mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Các nhà đầu tư nhấn mạnh các yếu tố cốt lõi như: môi trường đầu tư dễ dự báo, cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả, chính sách thị thực dài hạn và khung pháp lý cho tài sản số.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định quan điểm bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư vào VIFC. Ông mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ sớm thăm Việt Nam để trao đổi cụ thể về các dự án hợp tác tại TP.HCM và Đà Nẵng.