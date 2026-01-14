Google sẽ sản xuất điện thoại cao cấp tại Việt Nam 14/01/2026 15:36

Theo Nikkei Asia, Google đang tiến hành chuyển dây chuyền sản xuất điện thoại thông minh cao cấp sang Việt Nam ngay trong năm nay.

Động thái này không chỉ khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu mà còn cho thấy năng lực sản xuất của quốc gia này đã đủ sức đảm đương những dòng sản phẩm mới nhất.

Cụ thể, Google sẽ bắt đầu phát triển và sản xuất các dòng máy cao cấp bao gồm Pixel, Pixel Pro và Pixel Fold tại Việt Nam, một chiến lược tương tự cách Apple đang triển khai tại Ấn Độ.

Đáng chú ý, quy trình sản xuất sẽ được thực hiện từ những bước đầu tiên, bao gồm cả giai đoạn giới thiệu sản phẩm mới (NPI).

Đây là giai đoạn tối quan trọng trong ngành điện tử, bao gồm thiết kế, thử nghiệm và điều chỉnh các phương thức sản xuất để đảm bảo thiết bị thực tế đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu thiết kế ban đầu.

Việc làm chủ được quy trình NPI được coi là cột mốc lịch sử đối với các nhà cung cấp tại Việt Nam, chứng minh họ đủ năng lực để xử lý những dòng sản phẩm phức tạp nhất cho các tập đoàn lớn như Google hay Apple.

Hiện tại, Việt Nam đã sản xuất smartphone cao cấp của Google ở quy mô thương mại, tạo tiền đề thuận lợi để phát triển các mẫu máy mới từ con số 0.