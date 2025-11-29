Hàng chục tàu cá vượt sóng lớn từ đảo Phú Quý về đất liền tránh bão 29/11/2025 09:22

(PLO)- Hàng chục tàu cá công suất lớn của đảo Phú Quý vượt sóng lớn an toàn vào đất liền tránh trú bão số 15.

Ngày 29-11, ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận: Hàng chục tàu cá có công suất lớn, chiều dài từ 14m trở lên của Phú Quý đã an toàn cập cảng Phan Thiết và Phú Hài để tránh trú bão số 15.

Bộ đội Biên phòng thông báo lệnh cấm biển trên vùng biển Bình Thuận, Lâm Đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành lệnh cấm tất cả tàu thuyền hoạt động trên biển bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 28-11. Tuy nhiên, tình hình thời tiết xấu và nguy cơ bão đổ bộ đã khiến các chủ tàu cá công suất lớn tại đặc khu Phú Quý không thể yên tâm neo đậu tại cảng địa phương.

Những chủ tàu công suất lớn lo ngại độ an toàn không đảm bảo nếu cơn bão số 15 đổ bộ trực tiếp nên xin phép xuất bến, di chuyển vào sâu trong đất liền vào cảng Phan Thiết và cảng Phú Hài để trú ẩn chắc chắn hơn.

Trước yêu cầu cấp bách này, UBND đặc khu Phú Quý đã lập tức đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho ý kiến chỉ đạo khẩn, nhằm mở lối kịp thời cho đoàn tàu cá công suất lớn.

Các tàu cá xuất phát về đất liền.

Sau khi xem xét, UBND tỉnh đã nhanh chóng thống nhất với đề nghị của đặc khu Phú Quý. Tỉnh giao Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, cùng đặc khu Phú Quý kiểm tra, kiểm soát gắt gao về điều kiện an toàn trước khi cấp phép cho đoàn tàu di chuyển.

Theo bản tin dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn Lâm Đồng, vào thời điểm ngày 28-11, khu vực ngoài khơi biển Lâm Đồng có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, cấp 6, sóng biển cao trung bình 2,5 mét, biển động.

Nhiều tàu cá của Lâm Đồng đã về nơi tránh trú bão an toàn.

Mặc dù phải đối mặt với điều kiện thời tiết bất lợi nhưng nhờ kinh nghiệm và kỹ năng đi biển lão luyện của các thuyền trưởng, toàn bộ tàu cá công suất lớn của Phú Quý đã vượt qua quãng đường hơn 56 hải lý để vào đất liền tránh trú bão an toàn, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.

Một thuyền trưởng vừa đưa tàu vào đất liền tránh trú bão thành công khẳng định đây là kết quả của sự phối hợp kịp thời, linh hoạt giữa chính quyền và ngư dân, thể hiện tinh thần chủ động phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản cho người dân.