Dừng buôn bán khu vực bờ kè Mũi Né do sóng lớn nguy hiểm 28/11/2025 15:07

(PLO)- Khu vực bờ kè Mũi Né hai ngày qua liên tục hứng những cơn sóng lớn gây hư hỏng hệ thống bờ kè.

Ngày 28-11, UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng đã ra thông báo khẩn về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh, buôn bán trong khu vực kè biển dọc đường Nguyễn Đình Chiểu tại khu phố Hàm Tiến 1, phường Mũi Né.

Bờ kè Mũi Né liên tục hứng chịu những đợt sóng lớn.

Do ảnh hưởng xấu của thời tiết gây sóng lớn, dẫn đến tình trạng hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng đoạn kè biển dọc đường Nguyễn Đình Chiểu (đoạn từ số nhà 165 đến số nhà 177), UBND phường Mũi Né đã huy động lực lượng địa phương bảo vệ hiện trường và triển khai thực hiện gia cố tạm khu vực bị sạt lở.

Một quán ăn bị hư hại do sóng đánh.

UBND phường cũng đã ban hành thông báo ngày 27-11 đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ phía biển đường Nguyễn Đình Chiểu (từ số nhà 165 đến số nhà 177) tạm dừng hoạt động kinh doanh kể từ ngày 27-11 đến khi có thông báo mới.

Nền một quán ăn bị nứt gãy nghiêm trọng.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, do sóng lớn, vị trí sạt lở có khả năng mở rộng thêm có chiều dài khoảng 500m, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ phía biển dọc bờ kè đường Nguyễn Đình Chiểu (đoạn từ quán Mr Crab – cơ sở 2 đến quán ăn Thanh Oanh).

Ảnh chụp tại một địa điểm từ 17h ngày 27-11 đến 5h ngày 28-11, sóng biển đã đánh hư hỏng nghiêm trọng hệ thống bờ kè.

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại khu vực trong thời gian chờ sửa chữa, khắc phục hư hỏng hệ thống kè biển; Chủ tịch UBND phường Mũi Né đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ phía biển đường Nguyễn Đình Chiểu (đoạn từ quán Mr Crab – Cơ sở 2 đến quán ăn Thanh Oanh) tạm dừng hoạt động kinh doanh kể từ ngày 28-11 đến khi có thông báo mới.

Sóng đánh tràn vào một quán ăn đêm 27-11.

Các cá nhân, tổ chức có hạng mục xây dựng cơi nới trên diện tích kè tại khu vực kè biển khu phố Hàm Tiến 1 làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu kè, có nguy cơ mất an toàn khi sóng lớn tác động, khẩn trương thực hiện tháo dỡ phần công trình vi phạm chậm nhất ngày 30-11.

Giao Công an phường Hàm Tiến bố trí lực lượng điều tiết giao thông và an ninh trật tự đường Nguyễn Đình Chiểu tại khu vực sạt lở kè.