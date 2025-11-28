Sóng biển kéo lượng cát khổng lồ lấp hơn 300m tuyến đường ven biển đẹp nhất Việt Nam 28/11/2025 11:18

Ngày 28-11, tin từ Đảng ủy, UBND xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã huy động cơ giới dọn một lượng cát khổng lồ bị sóng lớn kéo lên lấp tuyến đường Gành Rái, tuyến đường ven biển được xem là đẹp nhất Việt Nam.

Tuyến đường ven biển trước và sau khi bị cát lấp.

Theo đó, đoạn đường bị cát lấp hoàn toàn kéo dài khoảng hơn 300m, lượng cát có nơi dày đến hơn 20cm gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Chính quyền địa phương đã huy động xe cơ giới dọn dẹp và đến 9h30 sáng nay đã hoàn tất.

Cát lấp dày khiến các phương tiện lưu thông khó khăn.

Được biết, tuyến đường trên được gọi là đường Gành Rái, trước đây thuộc xã Chí Công, được đánh giá là một trong những tuyến đường ven biển đẹp nhất Việt Nam.

Chính quyền địa phương huy động xe cơ giới dọn dẹp.

Tuyến đường này thời gian qua thu hút rất đông khách du lịch nhờ cặp sát bờ biển xanh trong vắt, ôm một vòng cua ven biển rất đẹp.

Đêm qua và rạng sáng nay, nhiều khu vực ven biển Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng đã hứng chịu nhiều đợt sóng lớn, có nơi cao đến 4m.

Tuyến đường ven biển trước khi bị cát lấp.

Sóng lớn đã làm lật thuyền thúng khiến anh DQS (40 tuổi) ở Liên Hương mất tích và làm hư hỏng nghiêm trọng hệ thống kè biển ở phường Mũi Né. Ngoài ra sóng biển còn xô ngã nhiều đoạn kè, vỡ gạch nền tại các bãi biển Đồi Dương, Thương Chánh, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.