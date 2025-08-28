Hàng giả sản xuất ngay trong nước bị phát hiện ngày càng nhiều 28/08/2025 19:12

(PLO)-Theo thông tin từ Chi cục Hải quan khu vực II, tình trạng hàng giả, hàng lậu đang diễn biến phức tạp, len lỏi vào thị trường qua cả kênh nhập khẩu và tiêu thụ nội địa trên khắp các lĩnh vực.

Ngày 28-8, Tạp chí Kinh tế - Tài chính tổ chức tọa đàm “Bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng trước nạn hàng giả, hàng lậu”.

Khai mạc tọa đàm, ông Nguyễn Chí Thành, Trưởng Văn phòng Đại diện của Tạp chí, cho biết sự kiện là diễn đàn để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp cùng bàn giải pháp ngăn chặn vấn nạn hàng giả, hàng lậu, qua đó bảo vệ nền sản xuất trong nước và quyền lợi người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Văn Ổn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực II đánh giá, thực tế đấu tranh cho thấy, hàng giả, hàng lậu len lỏi ở cả đầu vào và đầu ra ở tất cả các lĩnh vực, từ nhập khẩu hàng tiêu dùng cho đến nhập khẩu nguyên phụ liệu, linh kiện về để sản xuất. Đặc biệt, nhóm hàng y tế và thực phẩm không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, diễn biến rất phức tạp.

Một điểm đáng báo động được ông Ổn nhấn mạnh là các vụ vi phạm về hàng giả sản xuất ngay trong nước cũng bị phát hiện nhiều.

Các doanh nghiệp, cơ quan chức năng chia sẻ thông tin tại tọa đàm

Trong khi đó, ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu cho biết, thủ đoạn của tội phạm buôn lậu ngày càng tinh vi, đặc biệt là sự bùng nổ của thương mại điện tử (TMĐT).

“Nếu bình quân toàn ngành hải quan xử lý 50.000 tờ khai xuất nhập khẩu mỗi ngày, thì riêng TMĐT vào giai đoạn cao điểm con số này lên đến vài trăm ngàn tờ khai. Rõ ràng, cách thức quản lý và các biện pháp đấu tranh phải thay đổi để phù hợp"- ông Đức nhấn mạnh.

Để giải quyết thách thức này, ông Đức cho biết, thay vì kiểm tra dàn trải, lực lượng chống buôn lậu phải áp dụng quản lý rủi ro, xác định các lô hàng trọng điểm.

"Tương lai, chúng tôi sẽ áp dụng trí tuệ nhân tạo để hệ thống tự động sàng lọc, lựa chọn những lô hàng có rủi ro cao nhất để kiểm tra.

Thực tế là vào cao điểm, lượng tờ khai có thể vọt lên đến 700.000 tờ/ngày. Nếu không quyết liệt chuyển đổi số việc kiểm soát là bất khả thi"- ông Đức nói.

Bà Trịnh Thúy Hằng, Công ty TNHH SNB React Việt Nam, đại diện 100 nhãn hiệu tại Việt Nam, đánh giá cao nỗ lực chuyển đổi số mà cơ quan hải quan đang triển khai mạnh mẽ.

Bà kỳ vọng quá trình chuyển đổi số sẽ giúp doanh nghiệp thông quan nhanh chóng hơn. Các tiêu chí quản lý rủi ro, phân luồng hàng hóa cần được công bố một cách rõ ràng hơn.

"Đáng chú ý, gần đây cơ quan chức năng phát hiện hàng nhập khẩu dù còn nguyên nhãn mác, hạn sử dụng nhưng không thể dùng được. Chúng tôi kiến nghị các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp chân chính và sức khỏe người tiêu dùng”- bà Hằng nói.