Hàng loạt chuyến bay bị hủy vì ảnh hưởng bão số 5 24/08/2025 17:57

(PLO)- Bão số 5 (Kajiki) khiến nhiều chuyến bay đến Huế, Đồng Hới, Thanh Hóa và Vinh trong ngày 24 và 25-8 phải hủy hoặc điều chỉnh giờ khai thác.

Do tác động của bão số 5 (tên quốc tế Kajiki), nhiều chuyến bay đến và đi từ các sân bay miền Trung phải điều chỉnh kế hoạch khai thác trong hai ngày 24 và 25-8-2025.

Hãng hàng không Vietjet thông báo, một số chuyến bay đến và đi từ các sân bay Thọ Xuân (Thanh Hoá), Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình) và Phú Bài (Thừa Thiên Huế) có thể bị thay đổi giờ bay hoặc tạm ngừng khai thác để đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, Vietnam Airlines cũng đã chủ động điều chỉnh lịch bay tại các sân bay nằm trong vùng ảnh hưởng của bão.

Tại sân bay quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên Huế): Ngày 24-8, toàn bộ các chuyến bay giữa Hà Nội – Huế (VN1549, VN1548, VN7067, VN7066, VN7545, VN7544) và TP.HCM – Huế (VN1378, VN1379) bị hủy. Ngày 25-8, các chuyến bay đi/đến Huế sẽ được khai thác trở lại sau 12 giờ trưa.

Tại sân bay Đồng Hới (Quảng Bình): Ngày 25-8, các chuyến bay Hà Nội – Đồng Hới và TP.HCM – Đồng Hới (VN1404, VN1405, VN1591, VN1590) bị hủy.

Tại sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa): Ngày 25-8, toàn bộ các chuyến bay Thanh Hóa - TP.HCM (VN1273, VN1272, VN7270, VN7271, VN1276, VN1277) sẽ không khai thác.

Nhiều chuyến bay bị hủy vì ảnh hưởng bão số 5. Ảnh: BT.

Ngoài ra, Vietnam Airlines cho biết một số đường bay nội địa và quốc tế trong ngày 25-8 có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi diễn biến phức tạp của bão. Hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ theo đúng quy định.

Các hãng hàng không đồng loạt khuyến cáo hành khách cần chủ động theo dõi thông tin về lịch trình bay, kiểm tra tình hình thời tiết trước khi ra sân bay. Đại diện các hãng cho biết, việc thay đổi kế hoạch khai thác trong điều kiện bão là tình huống bất khả kháng, phát sinh chi phí vận hành lớn, song an toàn tuyệt đối của hành khách luôn là ưu tiên hàng đầu.