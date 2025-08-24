Bão số 5 cực mạnh áp sát bờ, gió giật cấp 17 24/08/2025 21:41

(PLO)- Cường độ bão số 5 không giảm cấp, giật cấp 17 nhưng tốc độ di chuyển nhanh hơn và đang hướng thẳng vào Bắc Trung bộ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 21 giờ ngày 24-8, tâm bão số 5 ở khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 340 km, Hà Tĩnh khoảng 320 km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 280 km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150–166 km/giờ), giật cấp 17. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20–25 km/giờ, còn có khả năng mạnh thêm.

Vị trí, đường đi của bão số 5

So với 2 giờ trước, cường độ bão không giảm cấp nhưng tốc độ di chuyển nhanh hơn (tốc độ di chuyển 15–20 km/giờ nhưng đến 21 giờ, tốc độ di chuyển là 20-25 km/h).

Các chuyên gia khí tượng đánh giá đây là cơn bão có diễn biến phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rộng, khả năng gây mưa cực lớn tại miền Trung và Bắc Bộ.

Đến 7 giờ ngày 25-8: Tâm bão ở 18,2°N – 107,3°E, trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 200 km, Hà Tĩnh khoảng 180 km, Bắc Quảng Trị khoảng 90 km. Gió cấp 14, giật 17. Vùng nguy hiểm trải từ vĩ tuyến 16,0°N đến 20,0°N, phía Tây kinh tuyến 111,5°E.

Đến 19 giờ ngày 25-8: Tâm bão đi vào đất liền khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh, sau đó tiến sang biên giới Việt – Lào. Sức gió giảm còn cấp 10–11, giật 14.

19 giờ ngày 26-8: Bão suy yếu thành áp thấp trên khu vực biên giới Lào – Thái Lan.

Ảnh mây vệ tinh. Ảnh: nchmf.gov.vn

Trung tâm khí tượng cảnh báo: ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nguy cơ cao chịu rủi ro thiên tai cấp 4.

Bão số 5 gây biển động dữ dội. Cụ thể, Tây Bắc Biển Đông: gió cấp 8–10, gần tâm bão 11–13, giật 16; sóng cao 7–9 m.

Biển Thanh Hóa – Huế (Hòn Ngư, Cồn Cỏ): gió tăng dần cấp 10–12, gần tâm bão 13–14, giật 17; sóng cao 8–10 m.

Bắc vịnh Bắc Bộ (Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn): gió cấp 6–7, giật 9; riêng Bạch Long Vĩ gió cấp 8–9, giật 11; sóng 2,5–4,5 m.

Nước dâng từ Hải Phòng đến Quảng Trị 0,5–1,8 m; riêng Thanh Hóa – Nghệ An 1,0–1,8 m. Mực nước tại Sầm Sơn, Hòn Ngư có thể lên 3,6–3,8 m, nguy cơ ngập úng vùng trũng, cửa sông trong chiều tối 25-8.

Trên đất liền, từ gần sáng 25-8, khu vực Thanh Hóa – Quảng Trị gió cấp 8–11, giật 12–14; riêng Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh gió mạnh cấp 12–14, giật 15–16.

Ven biển Quảng Ninh – Ninh Bình: gió cấp 6–8, giật 9–10.

Từ đêm 24 đến hết 26-8, Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa – Huế mưa 100–150 mm, có nơi trên 250 mm.

Thanh Hóa – Bắc Quảng Trị mưa rất to 200–400 mm, có điểm vượt 700 mm; nguy cơ mưa cực lớn trên 200 mm trong 3 giờ.

Hà Nội có mưa vừa đến to kèm dông. Đà Nẵng và TP.HCM mưa rào, dông cục bộ trong các ngày 24 đến 26-8.

Trên đất Lào, từ 25 đến 27-8 dự báo mưa 100–250 mm, có nơi trên 500 mm.