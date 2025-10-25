Hàng trăm người xuyên đêm tìm kiếm 2 thanh niên mất tích khi tắm biển 25/10/2025 09:14

(PLO)- Sau một đêm phối hợp tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân ở Đắk Lắk đã tìm thấy thi thể hai thanh niên mất tích khi tắm biển.

Ngày 25-10, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng khác tìm thấy thi thể hai thanh niên bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển.

Khu vực nơi hai thanh niên tắm biển và mất tích. Ảnh: M.N

Hai nạn nhân gồm NHT và NHĐ (cùng 17 tuổi, ngụ xã Xuân Thọ, Đắk Lắk). Trong đó, NHĐ được tìm thấy lúc 20 giờ 30 ngày 24-10. Nạn nhân NHT được tìm thấy lúc 6 giờ 15 sáng nay.

Như PLO đã thông tin, khoảng 17 giờ ngày 24-10, một nhóm thanh thiếu niên cùng ngụ xã Xuân Thọ đi tắm biển tại phường Xuân Đài, cùng tỉnh này.

Do gần đây biển động, sóng lớn nên hai thanh niên NHT và NHĐ bị sóng cuốn và nhấn chìm, mất tích.

Ngay sau đó, nhiều lực lượng gồm bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ…và hàng trăm người dân đã đến hiện trường tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.