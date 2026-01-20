Hãng xe phương Tây có nguy cơ mất thị trường Trung Quốc vào năm 2030 20/01/2026 17:32

(PLO)- Hầu hết các nhà sản xuất ô tô phương Tây có thể bị đẩy ra khỏi thị trường Trung Quốc vào năm 2030.

Hiện nhập khẩu xe vào thị trường Trung quốc đang gặp khó khăn khi người tiêu dùng tiếp tục ưu chuộng các sản phẩm nội địa.

Xe nhập khẩu dần mất sức hút do khả năng thích ứng công nghệ của các hãng xe nội địa nhanh nhạy hơn. Ảnh: Carscoops.



Thị trường ô tô Trung Quốc đang đặt ra nhiều thách thức lớn cho các hãng xe nước ngoài. Các nhà sản xuất nội địa vẫn duy trì vị thế thống trị nhờ sự chuyển hướng nhanh chóng sang xe điện và xe hybrid cắm điện.

Nhu cầu trong nước đối với các loại xe năng lượng mới đã tăng 18% trong năm 2025. Tình hình này trái ngược hoàn toàn với sự chậm lại của phân khúc xe điện tại thị trường châu Âu và Mỹ.

Chiến tranh công nghệ

Xe nhập khẩu dần mất sức hút do khả năng thích ứng công nghệ của các hãng xe nội địa nhanh nhạy hơn. Những thương hiệu như BYD, Geely và Changan đang bỏ xa đối thủ phương Tây nhờ cạnh tranh gay gắt về các tính năng mới.

Người tiêu dùng Trung Quốc đánh giá rất cao việc tích hợp liền mạch các "siêu ứng dụng" như WeChat và AliPay vào ô tô. Đây là khả năng mà các hãng xe nước ngoài hiện vẫn chưa theo kịp.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời ông Xiao Feng cho rằng các nhà sản xuất ô tô nước ngoài hầu hết sẽ bị loại khỏi thị trường Trung Quốc vào năm 2030. Ngoại trừ các ông lớn như Tesla, Toyota và VW, các mẫu xe nhập khẩu rất khó cạnh tranh về công nghệ.

Xe chở khách giảm tốc độ

Dù xe điện phát triển nhanh, thị trường xe chở khách của Trung Quốc năm ngoái chỉ tăng trưởng 4%, đạt mức 23,7 triệu xe. Đây là mức tăng thấp nhất trong vòng ba năm qua.

Doanh số xe điện hiện được thúc đẩy bởi các khoản trợ cấp địa phương. Năm 2025, các ưu đãi lên tới 2.900 USD (gần 74 triệu đồng) khi người tiêu dùng đổi xe cũ lấy xe điện hoặc hybrid. Khoảng 11,5 triệu xe đã được bán thông qua chương trình đổi cũ lấy mới này.

Tuy nhiên, Bắc Kinh có thể xem xét cắt giảm trợ cấp vào năm 2026. Sự cạnh tranh khốc liệt đang đẩy các đối thủ vào cuộc chiến giá cả, khiến nhiều đại lý phải bán xe dưới giá vốn để duy trì lợi nhuận.

Các nhà sản xuất ô tô nước ngoài tái cấu trúc

Năm ngoái, Mitsubishi đã rút khỏi thị trường Trung Quốc. Tập đoàn JLR cũng thu hẹp đáng kể các sản phẩm của mình, trong khi VW đã ngừng sản xuất tại nhà máy Nam Kinh.

Ngay cả Tesla cũng chứng kiến doanh số giảm khoảng 5% và mất danh hiệu xe điện bán chạy nhất thế giới vào tay BYD. Tuy nhiên, thay vì từ bỏ hoàn toàn, nhiều hãng xe lớn đang lựa chọn phương án tái cấu trúc.

Toyota đang xây dựng nhà máy sản xuất xe điện Lexus mới tại Thượng Hải. Volkswagen sẵn sàng ra mắt các mẫu xe dành riêng cho thị trường Trung Quốc, còn GM sẽ cung cấp tùy chọn xe điện hoặc hybrid cho tất cả sản phẩm.