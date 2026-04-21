Hình ảnh khu điều trị hiện đại gần 180 tỉ đồng chuẩn bị hoạt động ở Đà Nẵng 21/04/2026 10:59

(PLO)- Sau nhiều năm phơi nắng, khu điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (TP Đà Nẵng) có vốn đầu tư gần 180 tỉ đồng với hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, phòng ốc khang trang chuẩn bị đưa vào hoạt động, phục vụ người dân.

Ngày 21-4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quảng Nam - hạng mục khu điều trị kỹ thuật cao.

Dự án đầu tư xây dựng công trình BVĐK Quảng Nam, hạng mục khu điều trị kỹ thuật cao với tổng mức đầu tư gần 180 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Khu điều trị có quy mô bảy tầng và một tầng tum, diện tích xây dựng 2.209 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 14.175,5 m2.

Công trình trang bị các hệ thống khí y tế trung tâm, lọc khuẩn phòng mổ, gọi y tá truyền mẫu xét nghiệm; có hệ thống chống sét, thiết bị điện, nước, điều hòa không khí…

Theo ông Nguyễn Hữu Nhật, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng, dự án được triển khai trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh, biến động giá vật liệu xây dựng, điều kiện thi công phức tạp.

“Việc hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng hạng mục khu điều trị kỹ thuật cao có ý nghĩa hết sức to lớn về chính trị, xã hội đối với TP. Công trình sau khi đưa vào sử dụng sẽ ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong khám chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên” - ông Nhật nói.

Ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó Giám đốc phụ trách BVĐK Quảng Nam, cho biết sẽ phối hợp với chủ đầu tư nghiệm thu và đưa công trình đi vào hoạt động sớm nhất.

Theo ông Khoa, công trình là niềm mong mỏi của tập thể cán bộ viên chức bệnh viện, cũng là hy vọng và chờ đợi của người dân phía Nam TP Đà Nẵng.

“BVĐK Quảng Nam cam kết đưa công trình vào sử dụng ngay trong tuần này, sau khi được nghiệm thu. Đồng thời, đảm bảo đúng các nguyên tắc chuyên môn y tế để kịp thời đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ngày càng cao của người dân” - ông Khoa nói.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, khẳng định BVĐK Quảng Nam được định vị là một trong những cơ sở khám chữa bệnh nòng cốt, chia sẻ gánh nặng với các bệnh viện tuyến cuối của TP. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực phía Nam TP và các vùng lân cận.

Việc đầu tư xây dựng công trình khu điều trị kỹ thuật cao với hệ thống kỹ thuật hiện đại không chỉ là hoàn thiện một hạng mục xây dựng, mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong tổng thể phát triển của bệnh viện.

“Công trình này sẽ tạo nền tảng để triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, mở rộng quy mô giường bệnh, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, từng bước hiện đại hóa bệnh viện theo định hướng phát triển đã được xác định” - bà Thi nói.

Theo bà Thi, việc đưa vào hoạt động khu điều trị kỹ thuật cao sẽ góp phần điều tiết, phân luồng người bệnh hợp lý, giảm tải cho các bệnh viện trung tâm, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu BVĐK Quảng Nam khẩn trương tiếp nhận, tổ chức vận hành công trình một cách khoa học, hiệu quả, bố trí nhân lực, trang thiết bị phù hợp, xây dựng quy trình quản lý, khai thác, bảo trì công trình.

Đơn vị cần chủ động phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, đáp ứng kỳ vọng của người dân.

Tổng mức đầu tư hạng mục khu điều trị kỹ thuật cao gần 180 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Bí thư phường Tam Kỳ, từng đưa vấn đề hạng mục xây xong nhưng không hoạt động ra kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng.

