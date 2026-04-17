Cứu sống thai phụ vỡ tử cung hiếm gặp khi thai mới 11 tuần tuổi 17/04/2026 21:08

Tối 17-4, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Long An, tỉnh Tây Ninh cho biết các bác sĩ (BS) khoa Phụ sản vừa can thiệp kịp thời, cứu sống một thai phụ biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm và hiếm gặp.

Theo thông tin, bệnh nhân ngụ xã Nhơn Hòa Lập được đưa vào Trung tâm Y tế khu vực Tân Thạnh trong tình trạng đau bụng dữ dội, ra máu âm đạo nhiều. Nhận định tình trạng nặng, các bác sĩ tuyến dưới đã nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa Long An để cấp cứu.

Thai phụ được cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe đã ổn định. Ảnh: BVLA

Tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ Nam Phương ghi nhận các dấu hiệu nguy kịch: bệnh nhân vật vã, kích thích, mạch nhanh 130 lần/phút, huyết áp tụt còn 90/60 mmHg. Kết quả siêu âm cho thấy thai trong tử cung khoảng 11 tuần nhưng ổ bụng tràn ngập dịch, nghi ngờ xuất huyết nội nghiêm trọng.

Xác định đây là tình huống “ngàn cân treo sợi tóc”, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ, chuyển bệnh nhân thẳng vào phòng mổ. Ê-kíp do bác sĩ Thanh Vân chủ trì phối hợp cùng đội ngũ gây mê hồi sức tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.

Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện ổ bụng bệnh nhân chứa đầy máu loãng lẫn máu cục. Tử cung bị vỡ một đoạn khoảng 1 cm tại vị trí sẹo mổ cũ, bánh nhau lộ ra ngoài, máu phun thành dòng. Tổng lượng máu mất lên đến 2.300 ml, tương đương gần một nửa lượng máu trong cơ thể người trưởng thành.

Trước tình huống nguy cấp, ê-kíp đã nhanh chóng tiến hành khâu cầm máu, xử trí tổn thương và hồi sức tích cực. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và chuyên môn vững vàng, các bác sĩ không chỉ cứu sống bệnh nhân mà còn bảo tồn thành công tử cung, dù tổn thương rất phức tạp.

Do bệnh nhân có tiền sử mổ lấy thai hai lần và vừa trải qua biến chứng nghiêm trọng, các bác sĩ đã tư vấn thực hiện triệt sản nhằm đảm bảo an toàn lâu dài. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi hậu phẫu.

Theo các bác sĩ, vỡ tử cung thường xảy ra vào những tháng cuối thai kỳ hoặc trong quá trình chuyển dạ. Trường hợp vỡ tử cung khi thai mới 11 tuần tuổi như trên là cực kỳ hiếm gặp trong lâm sàng, thường liên quan đến sẹo mổ cũ chưa hồi phục hoàn toàn hoặc mang thai quá sớm sau lần mổ trước.

Từ ca bệnh này, bệnh viện khuyến cáo phụ nữ cần đảm bảo khoảng cách giữa các lần sinh, nên mang thai lại sau ít nhất 18–24 tháng kể từ lần mổ lấy thai trước đó. Khi trễ kinh từ 1–2 tuần, cần đi khám sớm để xác định vị trí thai và đánh giá tình trạng sẹo mổ tử cung.