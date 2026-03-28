Xuyên đêm cứu sản phụ mang song thai, 1 trong 1 ngoài tử cung 28/03/2026 14:29

Ngày 28-3, lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi cho biết sau phẫu thuật và nhiều ngày theo dõi, xử lý tích cực, sức khỏe thai phụ hiện đã ổn định, thai trong tử cung tiếp tục phát triển bình thường.

Trước đó, khuya 23-3, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Y Pha (trú xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi) trong tình trạng đau bụng nhiều, kèm ra máu âm đạo khi đang mang thai những tuần đầu.

Các y, bác sĩ đã phẫu thuật xuyên đêm, cứu sống sản phụ và thai nhi.

Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ phát hiện dấu hiệu xuất huyết nội ổ bụng, nghi thai ngoài tử cung bên phải đã vỡ. Đáng chú ý, hình ảnh siêu âm còn ghi nhận một túi thai khác nằm trong buồng tử cung.

Nhận định đây là ca sản khoa nguy hiểm, ê- kíp trực lập tức hội chẩn và quyết định phẫu thuật nội soi khẩn cấp trong đêm nhằm xử lý khối thai ngoài tử cung, đồng thời nỗ lực bảo tồn thai trong tử cung.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận khoảng 300 ml máu đỏ sậm trong ổ bụng. Kiểm tra cho thấy tử cung bệnh nhân tương ứng thai khoảng 6 tuần tuổi, trong khi ống dẫn trứng phải có khối thai kích thước khoảng 3x4 cm đang rỉ máu – dấu hiệu thai ngoài tử cung đã vỡ.

Các bác sĩ xác định đây là trường hợp song thai dị vị - tình trạng cực kỳ hiếm gặp trong sản khoa, khi 1 thai làm tổ trong tử cung và thai còn lại làm tổ ngoài tử cung.

Do khối thai ngoài tử cung vỡ, gây xuất huyết nội, đe dọa tính mạng, ê-kíp buộc phải cắt vòi trứng phải để cầm máu và xử lý triệt để. Toàn bộ thao tác được thực hiện hết sức thận trọng nhằm tránh ảnh hưởng đến thai trong tử cung.

Sau phẫu thuật, sản phụ được theo dõi tích cực, sử dụng thuốc giảm co tử cung và hỗ trợ nội tiết thai kỳ, đến nay sức khỏe đã ổn định.