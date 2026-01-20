PhenikaaMec 'cứu' sản phụ song thai rau tiền đạo ra huyết âm đạo ồ ạt ở tuần 33 sinh con an toàn ở 36 tuần 20/01/2026 14:25

(PLO)- Tại Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), nhờ chiến lược Y học Bào thai chủ động cùng mô hình phối hợp liên chuyên khoa theo chuẩn mực quốc tế, thai kỳ đã được giữ an toàn và ca sinh mổ thành công.

Mang song thai sau 10 năm hiếm muộn, rau tiền đạo trung tâm, đái tháo đường thai kỳ, thể trạng người mẹ nhỏ bé và biến cố xuất huyết ồ ạt ở tuần thai 33 – thai kỳ của sản phụ T.H (37 tuổi) được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao trong sản khoa, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng cho cả mẹ và hai thai nhi.

Giữ thai đến 36 tuần: Vai trò của trung tâm của Y học Bào thai hiện đại

Ngay từ những tuần đầu thai kỳ, sản phụ T.H. được TS. BS Nguyễn Thị Sim (Giám đốc Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec) trực tiếp theo dõi và xây dựng kế hoạch quản lý cá thể hóa. Thai phụ được áp dụng các tiêu chuẩn theo dõi quốc tế với siêu âm hình thái và đánh giá tăng trưởng thai theo khuyến cáo ISUOG (Hiệp hội Siêu âm Sản Phụ khoa Quốc tế), kết hợp theo dõi Doppler động mạch tử cung – động mạch rốn nhằm phát hiện sớm nguy cơ suy thai, tiền sản giật và sinh non.

Sản phụ mang song thai bánh rau hai buồng ối sau 10 năm mong con.

Hành trình mang thai không dễ dàng khi thai kỳ xuất hiện đồng thời rau tiền đạo trung tâm và đái tháo đường thai kỳ – những yếu tố làm gia tăng đáng kể nguy cơ xuất huyết và thai chậm lớn, thai lưu hoặc sinh non.

Theo TS. BS Nguyễn Thị Sim: “Chúng tôi đã xây dựng phác đồ điều trị được xây dựng cá thể hóa, kết hợp chặt chẽ giữa thuốc, dinh dưỡng và điều chỉnh sinh hoạt. Bởi thai phụ nhỏ bé dưới 1,5m và đường tiêu hóa rất kém, khó ăn uống hay nôn. Nên chế độ ăn cần giàu dinh dưỡng dễ tiêu ít đường giúp đường huyết được kiểm soát nghiêm ngặt nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đủ năng lượng và vi chất cần thiết cho sự phát triển của thai nhi – yếu tố then chốt giúp kéo dài thai kỳ an toàn lâu nhất có thể”.

Biến cố lớn xảy ra ở tuần thai 33 khi sản phụ xuất huyết ồ ạt do rau tiền đạo, trong khi hai thai nhi còn non tháng, cân nặng chưa đạt 2kg. Đây là thời điểm mà bất kỳ quyết định nào cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của cả mẹ và con. Trước tình huống đó, TS. BS Nguyễn Thị Sim cùng ekip đã thống nhất tìm mọi cách giữ cho máu ngừng chảy và giữ được cả hai thai nhi tiếp tục ở trong tử cung, giúp thai nhi có thêm thời gian trưởng thành nhưng vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người mẹ.

Sản phụ được sử dụng thuốc tối ưu, theo dõi sát sao tình trạng ra máu, huyết động, kiểm soát nhiễm trùng. Vì vậy, tình trạng xuất huyết được khống chế, thai nhi tiếp tục phát triển. Hành trình mang thai sau đó được kéo dài thêm 3 tuần quý giá, giúp thai kỳ chạm mốc 36 tuần – một cột mốc “kỳ tích” với sản phụ ra máu rau tiền đạo ở tuần thứ 33.

Phối hợp liên chuyên khoa, ứng phó toàn diện

Trong bối cảnh thai kỳ song thai kèm rau tiền đạo và tiền sử xuất huyết, sinh mổ chủ động được lựa chọn như chiến lược tối ưu nhằm kiểm soát rủi ro chu sinh. Quyết định này được xây dựng trên đánh giá tổng thể, với sự tham gia chặt chẽ của nhiều chuyên khoa ngay từ trước sinh.

1. Gây mê Hồi sức: Nền tảng của sự ổn định trong phẫu thuật

Ngay từ giai đoạn tiền phẫu, chuyên khoa Gây mê Hồi sức đã tiến hành đánh giá toàn diện thể trạng sản phụ và kế hoạch gây mê cá thể hóa. Trọng tâm là duy trì ổn định huyết động, dự phòng tránh tụt huyết áp, kiểm soát nguy cơ mất máu và chủ động chuẩn bị các phương án hồi sức, truyền máu trong những tình huống khẩn cấp.

Khi phẫu thuật lấy thai, các thông số sinh tồn của sản phụ được theo dõi liên tục. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Sản khoa – Gây mê Hồi sức – Sơ sinh – Huyết học đã giúp ca mổ diễn ra an toàn ở mức cao nhất.

Ca mổ do TS. BS Nguyễn Thị Sim trực tiếp thực hiện cùng các bác sĩ Sản khoa, Huyết học, Gây mê hồi sức giàu kinh nghiệm.

2. Huyết học: Dự phòng và sẵn sàng ứng phó với nguy cơ rối loạn đông máu

Trước nguy cơ băng huyết cao ở sản phụ rau tiền đạo song thai, đội ngũ bác sĩ Huyết học tiến hành đánh giá rối loạn đông máu và dự trữ máu từ trước mổ. Các chế phẩm máu phù hợp được chuẩn bị sẵn, giúp ca sinh diễn ra chủ động, không cần cấp cứu ngoài dự kiến.

3. Sơ sinh: Tiếp nhận và chăm sóc chuyên sâu ngay tại phòng mổ

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, hai em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,3kg và 2,2kg. Sản phụ co hồi tử cung tốt, máu được cầm tốt, nên lượng máu mất ít, chế phẩm máu truyền ít hơn dự kiến, hậu phẫu an toàn, ổn định khỏe mạnh và được về phòng riêng ngay sau 6h.

Ngay sau khi chào đời, ê kíp bác sĩ Sơ sinh trực tiếp đón bé, đảm bảo “mỗi trẻ – một ê-kíp”, đánh giá Apgar, kiểm soát thân nhiệt, hô hấp, tuần hoàn và theo dõi đường huyết chặt chẽ. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, hai bé nhanh chóng ổn định, tự thở và thích nghi tốt với môi trường ngoài tử cung.

Chia sẻ về ca bệnh T.H, TS. BS Nguyễn Thị Sim nhận định: “Sản phụ T.H phục hồi tốt sau mổ, hai em bé chào đời an toàn khép lại hành trình thai kỳ khó khăn. Điều này cho thấy năng lực thực hành y học bào thai và mô hình phối hợp liên chuyên khoa toàn diện tại PhenikaaMec đã phát huy hiệu quả rõ rệt. PhenikaaMec có đủ nguồn lực, chuyên môn và hệ thống để theo dõi sát từng diễn biến, dự báo rủi ro và xử trí kịp thời các tình huống sản khoa phức tạp”.