Hoàn thành xây dựng lại nhà ở của người dân bị đổ sập do mưa lũ trước Tết 29/11/2025 17:06

(PLO)- Quân khu 5 tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hỗ trợ lực lượng xây dựng lại nhà ở của người dân bị đổ sập do mưa lũ trên địa bàn. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm người dân sớm ổn định chỗ ở trước Tết.

Ngày 29-11, tại Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hỗ trợ lực lượng xây dựng lại nhà ở cho người dân bị sập đổ sau mưa lũ trên địa bàn.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu.

Theo kế hoạch, Quân khu 5 sẽ thành lập các đội công tác xuống các địa phương chịu thiệt hại do bão lũ, phối hợp cấp ủy và chính quyền khảo sát từng hộ dân để lập danh sách sửa chữa và dựng mới nhà ở.

Mục tiêu đặt ra là bảo đảm mọi người dân có nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng sớm ổn định chỗ ở trước Tết Nguyên đán 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động chuẩn bị lực lượng và phương tiện để tổ chức thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất.

Trung tướng Lê Ngọc Hải nhấn mạnh việc hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa không chỉ là nhiệm vụ cấp bách sau thiên tai mà còn thể hiện tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 đối với nhân dân.

Tư lệnh Quân khu đề nghị các cơ quan và đơn vị rà soát kỹ nhu cầu của từng gia đình, tham mưu phương án hỗ trợ phù hợp, đồng thời tổ chức lực lượng thi công khoa học và chặt chẽ để bảo đảm hiệu quả.

Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu tuyệt đối không để người dân nào có nhà bị sập đổ phải đón Tết trong điều kiện thiếu thốn. Cùng với đó, các đơn vị cần làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền và động viên Nhân dân khắc phục khó khăn để sớm ổn định cuộc sống.

Tư lệnh Quân khu cũng đề nghị ngay sau hội nghị, các cơ quan và đơn vị bắt tay vào triển khai các nội dung đã được phân công, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn Quân khu.