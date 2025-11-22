Bộ đội mở đường cứu trợ hơn 600 người bị cô lập nhiều ngày ở Đắk Lắk 22/11/2025 15:41

(PLO)- Bộ đội đã tiếp cận, cứu trợ thành công cho hơn 600 người dân thôn Phước Giang, xã Hòa Tâm, tỉnh Đắk Lắk bị cô lập hơn ba ngày nay.

Ngày 22-11, thông tin từ Bộ Tư lệnh Quân khu 5, tình trạng ngập sâu tại hai thôn Phước Lộc và Phước Giang (xã Hòa Tâm, tỉnh Đắk Lắk) tiếp tục kéo dài, gây chia cắt nghiêm trọng.

Bộ đội vận chuyển hàng cứu trợ vào thôn Phước Giang. Ảnh: QK5

Riêng tại thôn Phước Giang, nước lũ dâng cao khiến hơn 600 người dân bị cô lập hoàn toàn suốt hơn ba ngày qua. Trong điều kiện thiếu thốn lương thực và y tế, người dân khẩn thiết cần sự chi viện từ bên ngoài.

Bộ đội đưa hàng cứu trợ vào vùng bị ngập sâu. Ảnh: QK5

Nhận định rõ mức độ nguy hiểm, Đại tá Đỗ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ huy các lực lượng tổ chức tiếp cận khu vực bị chia cắt.

Dưới mưa lớn, dòng nước xiết và địa hình phức tạp, các mũi cứu hộ của Quân khu 5 nỗ lực tìm mọi hướng tiếp cận nhanh, an toàn nhất để đưa hàng cứu trợ vào bên trong.

Bộ đội đã vượt qua nhiều điểm nước sâu, nguy hiểm, mở thành công hành lang tiếp cận thôn Phước Giang.

Vượt lũ cứu trợ người dân bị cô lập. Ảnh QK5

Đến trưa ngày 22-11, bộ đội đã vận chuyển an toàn ba chuyến hàng cứu trợ, gồm mì tôm, lương khô, nước uống cùng thuốc men, vật tư y tế thiết yếu vào khu vực bị cô lập.

Tổ quân y đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho nhiều người dân bị ốm do mưa lạnh kéo dài. Nhiều người dân xúc động khi nhận những phần quà đầu tiên sau nhiều ngày cầm cự giữa biển nước.

Người dân được khám bệnh, cấp thuốc kịp thời. Ảnh: QK5

Hiện, các lực lượng của Quân khu 5 vẫn đang tích cực khảo sát, mở rộng tuyến tiếp cận để vận chuyển bổ sung nhu yếu phẩm, hỗ trợ y tế cho người dân. Đồng thời sẵn sàng sơ tán dân đến nơi an toàn nếu mưa lũ tiếp tục diễn biến xấu.