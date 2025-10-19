Hơn 1.000 người đồng diễn Aerobic, chạy bộ tại quảng trường Lâm Viên, Lâm Đồng 19/10/2025 17:35

(PLO)- Tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng, công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam tổ chức chương trình "Toàn dân tập luyện Thể dục thể thao" với sự tham gia của hơn 1.000 người.

Sáng 19-10, tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng diễn ra chương trình "Toàn dân tập luyện Thể dục thể thao" với sự tham gia của hơn 1.000 người gồm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và vận động viên.

Chương trình do Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng, công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Theo Ban tổ chức, tỉnh Lâm Đồng được Ủy ban Olympic Việt Nam chọn đăng cai tổ chức Lễ Khai mạc Chương trình Toàn dân tập luyện TDTT nhằm phát động các hoạt động thể thao cộng đồng năm 2025 trong cả nước, thiết thực hướng đến kỷ niệm ngày thành lập Ủy ban Olympic Việt Nam 20-12.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, khẳng định những năm qua, phong trào thể dục thể thao quần chúng tại tỉnh ngày càng phát triển, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân dân.

Hơn 1.000 người cùng tập các động tác thể dục tại quảng trường Lâm Viên.

Năm 2025, Lâm Đồng đặt mục tiêu lan tỏa sâu rộng hơn phong trào tập luyện thể thao, phấn đấu mỗi xã, phường, cơ quan, trường học đều có ít nhất một câu lạc bộ thể thao hoạt động thường xuyên.

Lễ phát động cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục các giá trị Olympic, khuyến khích người dân rèn luyện thể lực, xây dựng nếp sống lành mạnh.

Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo cán bộ và người dân tham gia các hoạt động đồng diễn thể dục Aerobic, chạy bộ hưởng ứng 1km, thi kéo co và nhảy dây khu vực quảng trường Lâm Viên và đường Trần Quốc Toản quanh hồ Xuân Hương.