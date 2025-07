Thu giữ hàng chục xe điện kinh doanh trái phép tại Quảng trường Lâm Viên 08/07/2025 16:47

(PLO)- Trong 7 ngày, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt đã thu giữ 30 xe điện kinh doanh trái phép tại Quảng trường Lâm Viên.

Ngày 8-7, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết từ ngày 1 đến 7-7-2025, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt đã thu giữ 30 xe điện và xe điện cân bằng hai bánh không rõ nguồn gốc, do các cá nhân sử dụng để kinh doanh trái phép tại khu vực Quảng trường Lâm Viên.

Hàng chục xe điện kinh doanh trái phép ở Quảng trường Lâm Viên bị thu giữ. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Theo cơ quan này thì hoạt động kiểm tra, xử lý theo chỉ đạo của UBND phường Xuân Hương, từ ngày 1-7.

Quảng trường Lâm Viên và khu vực quanh Hồ Xuân Hương là những điểm trọng tâm được tăng cường quản lý nhằm giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và không gian sinh hoạt chung cho người dân, du khách.

Qua công tác tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp cho thuê xe điện không phép, không có giấy tờ nguồn gốc phương tiện.

Ngoài việc tạm giữ phương tiện, các cá nhân vi phạm đã được mời về trụ sở công an làm việc và ký cam kết không tái phạm.

Cũng theo Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt, đơn vị đã bố trí lực lượng trực chiến liên tục theo ba ca, từ 8 giờ sáng đến 23 giờ mỗi ngày. Đồng thời phối hợp cùng lực lượng bảo vệ dân phố và an ninh cơ sở để kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh tự phát, tụ tập ăn uống, bán hàng rong và các trò chơi không phép trong khu vực quảng trường.

Lực lượng chức năng khẳng định sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra thường xuyên nhằm ngăn chặn tái diễn tình trạng trên, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị và đảm bảo môi trường văn minh, an toàn cho người dân và du khách tại Đà Lạt.

Liên quan đến hoạt động này, năm 2022, PLO đã có loạt bài phản ánh tình trạng 1 số nhóm chiếm Quảng trường Lâm Viên để cho thuê xe điện. Sau loạt bài phản ánh, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo công an và các ngành liên quan vào cuộc xử lý, chấn chỉnh.