Hơn 147.000 thí sinh trúng tuyển đại học nhưng không nhập học, cao nhất trong 3 năm

(PLO)- Năm 2025 có gần 57.000 thí sinh đăng ký trên 20 nguyện vọng xét tuyển vào ĐH-CĐ và hơn 147.000 em trúng tuyển đại học nhưng không xác nhận nhập học.

Theo báo cáo mới nhất từ Vụ Giáo dục Đại học của Bộ GD&ĐT, năm 2025 cả nước có hơn 1,16 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, tăng gần 90.000 em so với năm 2024.

Trong số này, 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ với 7,6 triệu nguyện vọng vào hơn 4.000 lượt ngành, chương trình đào tạo của hơn 500 trường ĐH-CĐ trên cả nước.

Trung bình mỗi thí sinh đăng ký khoảng 9 nguyện vọng. Đáng chú ý, có tới 6,7% thí sinh đăng ký trên 20 nguyện vọng, tức là gần 57.000 thí sinh.

Những con số đáng chú ý ở mùa tuyển sinh năm 2025

Tuy nhiên, sau khi kết thúc đợt 1 xét tuyển chung toàn quốc, tính đến hết ngày 2-9, cả nước có 773.167 thí sinh được xét trúng tuyển, nhưng chỉ 625.477 em hoàn tất xác nhận nhập học. Như vậy, hơn 147.000 thí sinh dù đã trúng tuyển đại học nhưng không nhập học, cao nhất trong 3 năm qua dù tỉ lệ xác nhận nhập học chung cao hơn so với năm 2024.

Kết quả tuyển sinh ĐH-CĐ trong 3 năm qua

Cũng theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, mùa tuyển sinh năm nay một số cơ sở đào tạo còn để xảy ra sai sót và xử lý chậm gây lo lắng, bức xúc cho thí sinh và gia đình. Cụ thể, trong đợt xét tuyển chung năm 2025, có 14 trong tổng số hơn 500 đầu mối tuyển sinh của các cơ sở giáo dục ĐH để xảy ra sai sót, gần 1.000 thí sinh gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình xét tuyển.

Nguyên nhân do tâm lý chủ quan của một số cơ sở giáo dục ĐH, cán bộ kỹ thuật của trường mắc sai sót trong dữ liệu đầu vào của thí sinh; chưa tìm hiểu đầy đủ và thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh dẫn đến sai sót trong công bố và xác lập các điều kiện, tiêu chí xét tuyển.

Nhiều cơ sở đào tạo áp dụng các phương thức xét tuyển và tổ hợp xét tuyển cho cùng một ngành, nhưng chưa bảo đảm khả năng đánh giá tương đương về năng lực của người học; một số cơ sở lạm dụng các hình thức cộng điểm thưởng, điểm ưu tiên, dẫn tới một số ngành có điểm chuẩn cao bất hợp lý.

Trước những bất cập này, Vụ giáo dục ĐH cho biết để chuẩn bị cho mùa tuyển sinh năm 2026, Bộ GD&ĐT sẽ công bố Quy chế tuyển sinh sửa đổi bổ sung khắc phục triệt để vấn đề thiếu công bằng; tin cậy trong các phương thức, tiêu chí xét tuyển; bảo đảm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đồng thời có tác động tích cực tới hoạt động dạy và học trong giáo dục phổ thông áp dụng cho năm 2026.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo sớm công bố phương thức tuyển sinh từ năm 2026 ngay trong tháng 10-2025, cùng với đó là có thể ban hành đề án tuyển sinh áp dụng cho năm 2027 sớm hơn để phụ huynh, thí sinh nắm.