‘AI trợ lý pháp lý’ của sinh viên Bách Khoa chiến thắng cuộc thi ATTACKER 2025

Năm dự án xuất sắc nhất được lựa chọn từ gần 250 dự án tại cuộc thi ATTACKER 2025 vừa trải qua vòng chung kết chiều 18-9. Đây là cuộc thi học thuật quy mô toàn quốc dành cho sinh viên yêu thích lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech) và đổi mới sáng tạo.
Cuộc thi nằm trong khuôn khổ sự kiện thường niên Ho Chi Minh City Fintech Road 2025, do Trường ĐH Kinh tế - Luật (UEL) phối hợp cùng Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) và Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS) tổ chức.
Phát biểu tại chung kết, PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật cho biết chung kết cuộc thi ATTACKER 2025 diễn ra đồng thời với Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam do IDG phối hợp tổ chức đã thể hiện nỗ lực của trường trong việc phát triển các phương thức đào tạo, với mục đích giúp cho sinh viên gắn chặt quá trình đào tạo với hoạt động của doanh nghiệp, giúp các em được học thông qua các dự án và các trải nghiệm thực tế.
PGS.TS Khánh nhắn nhủ với những sinh viên tham gia cuộc thi rằng: “Thắng – thua không phải là kết thúc, không phải là mục tiêu cuối cùng, không phải là chúng ta đạt giải nhất thì sau này chúng ta sẽ thành công. Quan trọng nhất là cuộc đua đường dài của 5 năm, 10 năm và suốt chặng đường sau này.
Cho nên, tôi hy vọng và tin tưởng rằng tất cả những sinh viên tham gia cuộc thi ngày hôm nay cũng như những sinh viên tham gia cuộc thi từ ngày đầu tiên, dù chúng ta không lọt vào vòng cuối, dù chúng ta không phải là người chiến thắng trong cuộc thi để được giải nhưng tất cả chúng ta là người chiến thắng”.
Tại buổi chung kết, các đội thi thực hiện trình bày nội dung chính của báo cáo dự thi trực tiếp tại sân khấu và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo.
Kết quả, nhóm URAx (Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM) với dự án URA-xLaw đã giành giải nhất với giải thưởng 30 triệu đồng. URA-xLaw là nền tảng AI trợ lý pháp lý cho Ngân hàng Nhà nước và lĩnh vực tài chính – ngân hàng, giúp xử lý các văn bản pháp lý một cách nhanh chóng, minh bạch.
Theo chia sẻ từ đại diện nhóm, nhóm gồm năm thành viên. Ứng dụng của nhóm đưa ra hoạt động như một chatbot pháp lý, cho phép tra cứu văn bản, nghị định, thông tư và đưa ra câu trả lời nhanh, chính xác, kèm trích dẫn nguồn. URAx-Law có khả năng cập nhật văn bản trong 24 giờ, xuất báo cáo, hiển thị hiệu lực pháp lý, giúp đơn vị sử dụng tiết kiệm đến 80% thời gian rà soát và hạn chế sai sót trong quá trình ra quyết định.
Giải nhì thuộc về nhóm NFT (Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM) với dự án HYHAN, đây là nền tảng fintech giáo dục giúp sinh viên khó khăn tiếp cận học bổng, vay vốn, việc làm và đào tạo, đồng thời tạo kênh đầu tư minh bạch cho doanh nghiệp và xã hội.
Giải ba thuộc về nhóm Pentagram (Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng) với dự án PentaGold, là nền tảng biến vàng thành tài sản số, giúp mọi người – từ nhà đầu tư nhỏ lẻ đến tổ chức – đều có thể tích trữ, đầu tư, cho vay và thanh toán một cách an toàn, minh bạch và linh hoạt hơn so với vàng truyền thống.
Hai dự án còn lại của ĐH Kinh tế TP.HCM và Trường ĐH RMIT đạt giải khuyến khích. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao giải cho 10 đội thuộc bảng ươm mầm. Các dự án lọt vào bảng chung kết và bảng ươm mầm của ATTACKER 2025 sẽ được ưu tiên vượt qua vòng loại Cuộc thi đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo do Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM tổ chức, đồng thời được doanh nghiệp quan tâm tài trợ, triển khai ra thực tế.
Với chủ đề “Are you an innovator? We’re your investors”, cuộc thi ATTACKER 2025 đã thu hút hơn 2.000 sinh viên từ 54 trường ĐH trên cả nước đăng ký dự thi với gần 250 dự án.
Các dự án xoay quanh sáu nhóm chủ đề trọng tâm trong lĩnh vực tài chính như: ứng dụng công nghệ trong kinh doanh, sinh trắc học, chấm điểm tín dụng, Blockchain, đổi mới tư duy khởi nghiệp, cũng như các vấn đề về pháp luật và đạo đức.
Sau ba vòng thi kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9 vừa qua, hàng trăm đội thi đã trải qua các thử thách từ trình bày ý tưởng, phản biện học thuật đến mô phỏng gọi vốn trước nhà đầu tư. Nhiều đề tài nổi bật tập trung vào phân tích dữ liệu lớn, mô hình giao dịch tự động, nền tảng kết nối dịch vụ tài chính, cùng các giải pháp ứng dụng Blockchain và trí tuệ nhân tạo.