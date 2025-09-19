‘AI trợ lý pháp lý’ của sinh viên Bách Khoa chiến thắng cuộc thi ATTACKER 2025 19/09/2025 06:22

(PLO)- Với ý tưởng về nền tảng fintech giáo dục giúp sinh viên khó khăn tiếp cận học bổng, vay vốn, việc làm, nhóm sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật giành giải nhì tại cuộc thi ATTACKER.

Năm dự án xuất sắc nhất được lựa chọn từ gần 250 dự án tại cuộc thi ATTACKER 2025 vừa trải qua vòng chung kết chiều 18-9. Đây là cuộc thi học thuật quy mô toàn quốc dành cho sinh viên yêu thích lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech) và đổi mới sáng tạo.

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ sự kiện thường niên Ho Chi Minh City Fintech Road 2025, do Trường ĐH Kinh tế - Luật (UEL) phối hợp cùng Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) và Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS) tổ chức.

Phát biểu tại chung kết, PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật cho biết chung kết cuộc thi ATTACKER 2025 diễn ra đồng thời với Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam do IDG phối hợp tổ chức đã thể hiện nỗ lực của trường trong việc phát triển các phương thức đào tạo, với mục đích giúp cho sinh viên gắn chặt quá trình đào tạo với hoạt động của doanh nghiệp, giúp các em được học thông qua các dự án và các trải nghiệm thực tế.

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh

PGS.TS Khánh nhắn nhủ với những sinh viên tham gia cuộc thi rằng: “Thắng – thua không phải là kết thúc, không phải là mục tiêu cuối cùng, không phải là chúng ta đạt giải nhất thì sau này chúng ta sẽ thành công. Quan trọng nhất là cuộc đua đường dài của 5 năm, 10 năm và suốt chặng đường sau này.

Cho nên, tôi hy vọng và tin tưởng rằng tất cả những sinh viên tham gia cuộc thi ngày hôm nay cũng như những sinh viên tham gia cuộc thi từ ngày đầu tiên, dù chúng ta không lọt vào vòng cuối, dù chúng ta không phải là người chiến thắng trong cuộc thi để được giải nhưng tất cả chúng ta là người chiến thắng”.

Đông đảo sinh viên có mặt cổ vũ tại buổi chung kết

Từng đội thi trình bày nội dung dự án của mình trước ban giám khảo

Tại buổi chung kết, các đội thi thực hiện trình bày nội dung chính của báo cáo dự thi trực tiếp tại sân khấu và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo.

Kết quả, nhóm URAx (Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM) với dự án URA-xLaw đã giành giải nhất với giải thưởng 30 triệu đồng. URA-xLaw là nền tảng AI trợ lý pháp lý cho Ngân hàng Nhà nước và lĩnh vực tài chính – ngân hàng, giúp xử lý các văn bản pháp lý một cách nhanh chóng, minh bạch.

Nhóm URAx giành giải nhất tại cuộc thi

Theo chia sẻ từ đại diện nhóm, nhóm gồm năm thành viên. Ứng dụng của nhóm đưa ra hoạt động như một chatbot pháp lý, cho phép tra cứu văn bản, nghị định, thông tư và đưa ra câu trả lời nhanh, chính xác, kèm trích dẫn nguồn. URAx-Law có khả năng cập nhật văn bản trong 24 giờ, xuất báo cáo, hiển thị hiệu lực pháp lý, giúp đơn vị sử dụng tiết kiệm đến 80% thời gian rà soát và hạn chế sai sót trong quá trình ra quyết định.

Giải nhì thuộc về nhóm NFT (Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM) với dự án HYHAN, đây là nền tảng fintech giáo dục giúp sinh viên khó khăn tiếp cận học bổng, vay vốn, việc làm và đào tạo, đồng thời tạo kênh đầu tư minh bạch cho doanh nghiệp và xã hội.

Ban tổ chức trao giải nhì cho nhóm NFT của Trường ĐH Kinh tế - Luật

Giải ba thuộc về nhóm Pentagram (Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng) với dự án PentaGold, là nền tảng biến vàng thành tài sản số, giúp mọi người – từ nhà đầu tư nhỏ lẻ đến tổ chức – đều có thể tích trữ, đầu tư, cho vay và thanh toán một cách an toàn, minh bạch và linh hoạt hơn so với vàng truyền thống.

Nhóm Pentagram nhận giải ba. Ảnh: PL

Hai dự án còn lại của ĐH Kinh tế TP.HCM và Trường ĐH RMIT đạt giải khuyến khích. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao giải cho 10 đội thuộc bảng ươm mầm. Các dự án lọt vào bảng chung kết và bảng ươm mầm của ATTACKER 2025 sẽ được ưu tiên vượt qua vòng loại Cuộc thi đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo do Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM tổ chức, đồng thời được doanh nghiệp quan tâm tài trợ, triển khai ra thực tế.