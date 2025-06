Hơn 200 doanh nghiệp ở Long An bàn về chuyển đổi số tài chính và bảo hiểm 23/06/2025 15:32

(PLO)- Hơn 200 doanh nghiệp tại Long An tham gia hội thảo về chuyển đổi số, nhiều góp ý chính sách thiết thực đã được đưa ra.

Chiều 23-6, tại Long An đã diễn ra hội thảo chuyên đề "Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả tài chính, hỗ trợ bảo hiểm doanh nghiệp" do UBND tỉnh Long An phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam, Trường ĐH Tài chính – Marketing, Tổng công ty GNC cùng nhiều đơn vị đồng hành tổ chức.

Sự kiện quy tụ hơn 200 doanh nghiệp và hơn 50 chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, bảo hiểm.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại buổi hội thảo. Ảnh: HD

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết sự kiện là một diễn đàn cởi mở, nơi các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận chuyên sâu về những cơ hội, thách thức và giải pháp cụ thể trong việc ứng dụng chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và phát triển thị trường bảo hiểm doanh nghiệp.

Qua đó, làm rõ vai trò của chuyển đổi số trong tối ưu hóa quy trình tài chính như thu chi ngân sách, quản lý nợ, đầu tư, thanh toán điện tử; phân tích xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm doanh nghiệp để đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; chia sẻ kinh nghiệm, mô hình thành công trong và ngoài nước để rút ra bài học phù hợp; kiến nghị chính sách, cơ chế, hạ tầng và nhân lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số hiệu quả hơn.

Các đại biểu tham gia tại hội thảo. Ảnh: HD

Một trong những điểm nhấn của hội thảo là phần trình bày từ các chuyên gia công nghệ thuộc Tổng công ty V&V – Vitranet24, nhấn mạnh 5 yếu tố mang tính “sinh tử” trong quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp, cùng các lưu ý về công nghệ và quản lý.

Đồng thời, các nhà khoa học từ Trường ĐH Tài chính – Marketing cũng đưa ra nhiều góc nhìn mới về thể chế, chính sách, giúp doanh nghiệp định hình được tầm nhìn chiến lược và khả năng ứng dụng thực tiễn.

Ông Phan Anh Linh, Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ Xuất bản - Hội Xuất bản Việt Nam trình bày tham luận. Ảnh: HD

Đáng chú ý, phiên thảo luận về giải pháp huy động tài chính cho chuyển đổi số từ các doanh nghiệp bảo hiểm do Tổng công ty GNC chủ trì. Đơn vị cam kết sẽ kết nối doanh nghiệp Long An và các tổ chức bảo hiểm uy tín để bảo vệ tài chính cho người lao động và giữ chân nhân lực chất lượng cao.

Hội thảo không chỉ là nơi trao đổi chuyên môn mà còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và sức mạnh nội tại trong bối cảnh kinh tế số đang tăng tốc. Đây là bước đi thiết thực để hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW về chuyển đổi số tại địa phương.