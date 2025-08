Kẻ lừa đảo có lệnh truy nã quốc tế bị bắt giữ tại Nha Trang 02/08/2025 16:45

(PLO)- Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ một nghi phạm người Trung Quốc là thành viên tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, có lệnh truy nã quốc tế.

Ngày 1-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa dẫn giải, bàn giao Huang Yue (29 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cho Công an Trung Quốc.

Huang Yue là thành viên tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia, có lệnh truy nã quốc tế.

Cảnh sát đọc lệnh bắt giữ đối với Huang Yue. Ảnh: XH

Theo cảnh sát, Huang Yue bị TAND TP Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc ra quyết định bắt giữ về tội lừa đảo.

Tuy nhiên, người này bỏ trốn khỏi Trung Quốc từ tháng 8-2020 và bị Interpol ra lệnh truy nã đỏ ngày 23-11-2021.

Qua điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định Huang Yue lưu trú tại một tòa nhà trên đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang.

Công an tỉnh Khánh Hòa bàn giao Huang Yue có lệnh truy nã quốc tế cho Cảnh sát Trung Quốc theo đúng quy định. Ảnh: XH

Sáng 1-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt các quyết định bắt giữ Huang Yue.

Trưa cùng ngày, Huang Yue được Công an tỉnh Khánh Hòa dẫn giải, bàn giao cho Cảnh sát Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn theo đúng quy định pháp luật và nguyên tắc ngoại giao.