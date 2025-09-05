Kết nạp đảng cho 6 cán bộ, chiến sĩ 'mũ nồi xanh' tại châu Phi 05/09/2025 16:57

Đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, Đảng bộ Đội Công binh số 3 tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc UNISFA đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, đánh dấu sự trưởng thành của các chiến sĩ mũ nồi xanh và khẳng định sức sống mãnh liệt của Đảng trên mọi nẻo đường, kể cả nơi khó khăn nhất.

Lễ kết nạp đảng viên. Ảnh: Đội Công binh số 3

Ngày 5-9, sau khi có quyết định chuẩn y của Đảng ủy Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Đội Công binh số 3 đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng tại vùng đất cách xa Tổ quốc hàng nghìn km.

Dưới lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng, sáu đảng viên mới đã tuyên thệ trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng. Khoảnh khắc ấy không chỉ đánh dấu sự trưởng thành về chính trị của mỗi cá nhân, mà còn thể hiện ý chí cống hiến của thế hệ trẻ trong màu áo lính gìn giữ hòa bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Lê Hồng Giang, Bí thư Đảng ủy Đội Công binh số 3, gửi lời chúc mừng và động viên đến các đảng viên mới.

“Kết nạp Đảng không chỉ là niềm vinh dự to lớn, mà còn là khởi đầu của một chặng đường mới, đòi hỏi mỗi đồng chí phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng. Tôi mong các đồng chí sẽ luôn là những người tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động, từ công tác chuyên môn đến việc xây dựng hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế” - Trung tá Lê Hồng Giang nhấn mạnh.

Chiến sĩ đọc lời tuyên thệ khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ảnh: Đội Công binh số 3

Chia sẻ cảm xúc trong ngày trọng đại, Thiếu úy Trịnh Minh Công nói: “Được kết nạp vào Đảng đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là một vinh dự vô cùng lớn lao. Chúng tôi xin hứa sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Quân đội và nhân dân”.

Thiếu úy, Quân nhân chuyên nghiệp Đinh Công Tân xúc động cho biết ngày hôm nay sẽ mãi là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời binh nghiệp của anh. Dù ở bất cứ đâu, anh cũng sẽ luôn cống hiến hết mình, giữ vững bản lĩnh chính trị và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, góp phần vào thành công chung của Đội và nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của đất nước.

Đảng bộ Đội Công binh số 3 chúc mừng các đảng viên mới được kết nạp. Ảnh: Đội Công binh số 3

Theo Trung tá Lê Hồng Giang, việc tổ chức lễ kết nạp đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống yêu nước, mà còn khẳng định sự phát triển và lớn mạnh của tổ chức Đảng tại đơn vị.

Sự kiện lần này cũng cho thấy Việt Nam không chỉ mang đến thông điệp hòa bình, hữu nghị, mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp về đạo đức, bản lĩnh chính trị của người lính mũ nồi xanh. Đó là lời khẳng định mạnh mẽ về vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế, cũng như vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng trong việc tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

Việc phát triển đảng viên mới tại môi trường quốc tế góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Đồng thời là động lực để toàn thể cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 3 tiếp tục phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.