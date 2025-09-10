Khai mạc Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2025 tại tỉnh Quảng Trị 10/09/2025 04:57

(PLO)- Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2025 triển khai nhiều hoạt động về y tế, sửa chữa các công trình đem lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng, ứng phó thiên tai...

Tối 9-9, UBND tỉnh Quảng Trị và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2025, một sự kiện quan trọng đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh Quảng Trị - mảnh đất từng là tuyến lửa khốc liệt, biểu tượng của chia cắt và mất mát hy sinh - hôm nay trở thành nơi triển khai Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương. Đây là một thông điệp mạnh mẽ từ quá khứ đau thương, chúng ta cùng nhau vun đắp hòa bình và hợp tác để phát triển.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2025,

Ông Hoàng Nam nhấn mạnh Quảng Trị hôm nay không chỉ tự hào về truyền thống kiên cường bất khuất, mà còn tự tin khẳng định vai trò là điểm đến của hòa bình và hợp tác quốc tế.

Thời gian qua, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và các tỉnh thành trong cả nước, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương; những chương trình hợp tác hiệu quả với Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế đã góp phần giúp Quảng Trị từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh, vươn lên trên con đường phát triển bền vững.



Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper, bày tỏ niềm tự hào về chặng đường 30 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Ông cho biết trong những năm qua, Hoa Kỳ đã nỗ lực hòa giải thông qua các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn tại Quảng Trị, góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2025 sẽ triển khai nhiều hoạt động nhân đạo và dân sự song phương, tập trung vào các lĩnh vực như y tế (khám chữa bệnh, tập huấn nâng cao năng lực), sửa chữa các công trình đem lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng, tập huấn ứng phó với thiên tai, xử lý vật liệu nổ và giao lưu văn hóa...