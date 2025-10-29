Khẩn cấp đưa rọ thép từ miền Nam ra miền Trung để bảo vệ công trình giao thông 29/10/2025 15:28

(PLO)- Cục Đường bộ yêu cầu Khu Quản lý đường bộ IV khẩn trương xuất kho 30.000 rọ thép chuyển ra miền Trung để ứng phó với sự cố sạt lở đường.

Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng gây sạt lở và chia cắt nhiều tuyến quốc lộ, sáng 29-10, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ II, III và IV khẩn trương thực hiện việc bổ sung rọ thép từ kho dự phòng miền Nam để bảo vệ công trình giao thông.

Theo đó, Cục Đường bộ giao Khu Quản lý đường bộ IV khẩn trương làm thủ tục xuất kho, vận chuyển và bàn giao cho Khu Quản lý đường bộ II và III tổng cộng 30.000 rọ thép.

Hai khu II và III chủ động phối hợp với Khu IV để tiếp nhận và phân bổ rọ thép, bảo đảm sử dụng hiệu quả, kịp thời cho công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: CTV

Cục Đường bộ yêu cầu các khu quản lý thống nhất địa điểm giao nhận, ưu tiên xuất kho từ các vị trí phù hợp, có cự ly gần để tiết kiệm thời gian và đáp ứng nhanh yêu cầu phòng chống sạt lở. Các thủ tục xuất kho, vận chuyển và quyết toán kinh phí được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.