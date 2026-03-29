Khán giả chung tay cùng Jun Phạm góp gần 1 tỉ đồng giúp 26 em nhỏ mổ tim 29/03/2026 09:02

(PLO)- Tổng số tiền quyên góp tại showcase của Jun Phạm đạt 949 triệu đồng, giúp 26 em nhỏ được hỗ trợ phẫu thuật tim.

Tối 28-3, ca sĩ Jun Phạm tổ chức đêm showcase J-UNZIP 2026 tại TP.HCM nhằm giới thiệu sản phẩm mới, đồng thời cùng người hâm mộ gây quỹ giúp trẻ em mắc bệnh tim.

Đây cũng là hoạt động của anh với tư cách đại sứ chương trình Vết sẹo cuộc đời của quỹ Nhịp tim Việt Nam.

Jun Phạm chuyển mình

Theo Jun Phạm, “J-UNZIP” mang ý nghĩa “nén” lại hành trình hoạt động nghệ thuật trước đây, đồng thời “giải nén” để giới thiệu hình ảnh mới, thử sức với phong cách âm nhạc khác biệt.

Trong showcase, anh trình diễn loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi như: Sơn Thuỷ khúc, Bất tuyệt thao thao, Nhẹ tựa khói sương, Hai bàn tay, Chiếc khăn piêu, Tình yêu ngủ quên, Tân thời, Lonely, Nếu như không thể nói nếu như, Yêu từ cái buồn đầu tiên, Thương em hơn chính anh, Get on the floor, Mới ngồi sát, Đợi chờ ai xứng đáng.

Jun Phạm cũng dành thời gian tri ân khán giả và cộng đồng fan Carrot – nguồn động lực lớn giúp anh tiếp tục sáng tạo.

Đặc biệt, anh giới thiệu hình ảnh mạnh mẽ, táo bạo hơn trong MV Truth or Dare, đánh dấu sự chuyển mình sau thời gian gắn với âm nhạc mang màu sắc văn hóa Việt Nam.

Trong sản phẩm này, Jun Phạm xuất hiện với hình tượng nổi loạn hơn cùng thông điệp: Tình yêu có thể đến bất ngờ và dẫn dắt con người đến những không gian lãng mạn.

Jun Phạm chia sẻ, năm 2026 anh sẽ tiếp tục thử nghiệm nhiều phong cách âm nhạc và hình ảnh mới, đồng thời hoàn thiện album phòng thu đầu tay. Truth or Dare là sản phẩm mở đầu cho dự án này.

Khán giả chung tay cùng Jun Phạm

Đặc biệt hơn, trong đêm showcase, Jun Phạm đã mang đến một phiên đấu giá vật phẩm đầy ý nghĩa.

Thông qua việc đấu giá các vật phẩm, tổng số tiền thu được sẽ được nam ca sĩ và ê kíp trao tặng đến Vết sẹo cuộc đời, hỗ trợ các em nhỏ chữa trị bệnh tim.

Theo đó, vật phẩm đầu tiên là bộ trang phục trong MV Nhẹ tựa khói sương, có giá khởi điểm là 2 triệu đồng (giá gốc của bộ trang phục là 20 triệu đồng). Bộ trang phục này được khán giả đấu giá với số tiền 45 triệu đồng.

Đến vật phẩm thứ hai, Jun Phạm mang đến những tranh minh họa gốc của quyển sách Xứ sở miên man, từ hoạ sĩ Vũ Mini.

Giá gốc của ba bức tranh gốc này là 12 triệu đồng, được đấu giá khởi điểm là 3 triệu đồng. Sau cùng, bộ ba bức tranh minh hoạ được đấu giá thành công với số tiền 90 triệu đồng.

Vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá là bộ ba set trang phục thiết kế riêng cho Chun-Chíp đại diện cho EP Thần yêu, có giá gốc là 6 triệu đồng. Giá khởi điểm là 4 triệu đồng. Bộ ba Chun-Chíp này được khán giả đấu giá lên đến 247 triệu đồng với hi vọngJun Phạm sẽ làm được những gì mà bản thân muốn.

Tại sự kiện, các nghệ sĩ Ngô Kiến Huy, Sam, Ngọc Thanh Tâm cũng đã góp mỗi người 36,5 triệu đồng, đúng chi phí mổ tim cho một em nhỏ.

Tổng số tiền trong buổi quyên góp ở showcase thu về 949 triệu đồng, tương đương với 26 trái tim giúp các em nhỏ sẽ được hỗ trợ phẫu thuật.

“Đôi khi tôi khi cảm thấy áp lực vì nghĩ mình chỉ là một nghệ sĩ trẻ, có thể không kêu gọi được nhiều. Nhưng rồi tôi tự nhủ “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”.

Dù đã 36 tuổi, nhưng khi nhìn thấy các em nhỏ khỏe mạnh, học hành tốt, tôi cảm nhận rõ ràng sự sống luôn tiếp diễn, và điều đó khiến tôi thêm động lực để tiếp tục.

Hy vọng đến sinh nhật 37 tuổi, tôi sẽ có thể lan tỏa được nhiều hơn, để cộng đồng ngày càng lớn mạnh” – Jun Phạm bộc bạch.

Được biết, Jun Phạm bắt đầu tham gia chương trình Vết sẹo cuộc đời từ khi còn là thành viên của nhóm 365, dưới sự hướng dẫn của diễn viên Ngô Thanh Vân. Ngay từ những bước đầu tiên, anh đã cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của chương trình – không chỉ giúp đỡ các em nhỏ mà còn mang lại cho chính anh những giá trị tinh thần vô cùng quý báu. Những năm tháng đồng hành đã giúp Jun nhận ra sức mạnh của tình yêu thương và sự sẻ chia trong việc thay đổi cuộc sống của nhiều người. Đến tháng 11-2024, Jun Phạm nối tiếp hành trình của đàn chị - diễn viên Ngô Thanh Vân trở thành đại sứ của chương trình.

Với trái tim nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, anh đã trở thành một nhân tố quan trọng trong hành trình này. Dù bận rộn với nhiều dự án khác, Jun vẫn luôn dành thời gian và tâm huyết để hỗ trợ các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh.