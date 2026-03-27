'Táo quân' tái xuất với tiểu phẩm 'Hái hoa dân chủ'

(PLO)- Chương trình Gặp nhau cuối năm, thường được biết đến với tên gọi Táo quân , sẽ tái xuất với tiểu phẩm Hái hoa dân chủ.

Ngày 27-3, nhân kỷ niệm 30 năm phát sóng, kênh VTV3 (Đài Truyền hình Việt Nam) đã giới thiệu chương trình đặc biệt Cuộc hẹn với tháng Ba, phát sóng lúc 20 giờ ngày 29-3.

Đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua mà còn mở ra hành trình đổi mới nội dung, hướng tới lan tỏa các giá trị văn hóa, nghệ thuật đến công chúng.

Điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là sự hội ngộ của nhiều gương mặt quen thuộc từng gắn bó với VTV3 qua các thời kỳ. Đặc biệt, chương trình Gặp nhau cuối năm, thường được biết đến với tên gọi Táo quân, sẽ tái xuất với tiểu phẩm Hái hoa dân chủ.

Các nghệ sĩ cho biết sẽ tiếp tục khai thác những tình huống gần gũi, quen thuộc nhưng lồng ghép thông điệp mới, mang hơi thở thời sự, điều mà khán giả truyền hình luôn chờ đợi.

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều ca sĩ như Trọng Tấn, Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên, Đức Phúc, Đông Hùng, Bảo Trâm, Dương Hoàng Yến với các tiết mục âm nhạc được đầu tư công phu.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Đỗ Thanh Hải nhấn mạnh trong bối cảnh truyền thông hiện đại đang biến đổi nhanh chóng với sự cạnh tranh khốc liệt từ các nền tảng số, VTV nói chung và VTV3 nói riêng đứng trước yêu cầu phải liên tục chuyển mình.

Không chỉ dừng lại ở việc tạo ra các chương trình giải trí hấp dẫn, kênh còn hướng tới nâng cao chiều sâu nội dung, lan tỏa những giá trị văn hóa cốt lõi, tôn vinh phẩm chất tốt đẹp của con người và gia đình Việt Nam.

Mục tiêu dài hạn là xây dựng các sản phẩm không chỉ dừng ở truyền hình, mà trở thành những sản phẩm văn hóa có sức ảnh hưởng rộng rãi trong đời sống xã hội.

Theo đại diện Ban Văn hóa - Giải trí, Cuộc hẹn với tháng Ba không chỉ là lời tri ân khán giả mà còn là điểm khởi đầu cho những thay đổi trong chiến lược nội dung của VTV3.

Cụ thể, kênh sẽ triển khai nhiều dải giờ mới như Ting ting, Gì thế nhỉ, Trạm đa sắc, Sao 24H, Bạn kể tôi nghe, Sao Check, đồng thời làm mới các chương trình quen thuộc và phát triển các dự án phim truyền hình theo hướng miniseries, mang lại trải nghiệm gần với điện ảnh.

Khung phim 20 giờ trên VTV3 cũng được nâng cấp với nhiều dự án mới như Lời hứa đầu tiên, Lửa trắng, bên cạnh các phim đang phát sóng như Bước chân vào đời, Đồng hồ đếm ngược.

Song song đó, VTV3 tiếp tục đẩy mạnh các nội dung mang giá trị văn hóa, tiêu biểu là dải chương trình Việt Nam đa sắc hay gameshow Đường lên đỉnh Olympia – chương trình đã góp phần khơi dậy tinh thần hiếu học cho nhiều thế hệ học sinh.

Đáng chú ý, trong dịp này, Đài Truyền hình Việt Nam phát động dự án thư viện số Mặt trời nhỏ, một dự án cộng đồng nhằm lan tỏa văn hóa đọc cho trẻ em Việt Nam.

Dự án quy tụ nhiều nghệ sĩ, MC, ca sĩ, diễn viên tham gia đọc sách, mỗi người trở thành một người ươm nắng, góp phần mang tri thức đến với các em nhỏ.

Ở giai đoạn đầu, dự án đặt mục tiêu huy động khoảng 100 nghệ sĩ tham gia, nhân kỷ niệm 30 năm VTV3. Thư viện số Mặt trời nhỏ dự kiến chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-6-2026 thông qua ứng dụng riêng, chuyên trang trên website Thời báo VTV và nền tảng VTVgo.

Ngoài ra, VTV cũng mở rộng hợp tác quốc tế, trong đó có việc phối hợp với Đài TBS Nhật Bản sản xuất phiên bản mới của Sasuke - Không giới hạn, cũng như trao đổi kinh nghiệm với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc trong các chương trình nghệ thuật quy mô lớn.

Với loạt chương trình, dự án và sự kiện mới, VTV3 kỳ vọng tiếp tục giữ vai trò là kênh giải trí chủ lực, đồng thời lan tỏa những thông điệp tích cực, lạc quan, phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của khán giả trong bối cảnh truyền thông đa nền tảng cạnh tranh mạnh mẽ.