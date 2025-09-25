Khỉ đuôi lợn đi lạc vào vườn nhà, người dân bàn giao cho kiểm lâm 25/09/2025 14:33

(PLO)- Phát hiện con khỉ đuôi lợn đi lạc vào vườn nhà, 1 người dân ở Quảng Trị đã chăm sóc khỉ và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Ngày 25-9, ông Nguyễn Thành Vũ, Chủ tịch UBND xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị, cho biết chính quyền địa phương vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm do người dân tự nguyện bàn giao.

Khỉ đuôi lợn quý hiếm được người dân bàn giao cho cơ quan chức năng.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 24-9, ông Nguyễn Hữu Niên (45 tuổi, trú tại thôn Quảng Điền, xã Triệu Bình) phát hiện một con khỉ đi lạc vào khu vườn của gia đình.

Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã cần được bảo vệ, ông Niên đã chăm sóc khỉ, đồng thời báo tin cho cơ quan chức năng.

Tại thời điểm tiếp nhận, con khỉ nặng khoảng 15 kg, lông màu nâu xám nhạt, sức khỏe ổn định. Cơ quan chức năng xác định đây là loài khỉ đuôi lợn (tên khoa học Macaca nemestrina).

Được biết, khỉ đuôi lợn nằm trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB, hạn chế khai thác, nuôi nhốt và buôn bán.

Hiện cá thể khỉ đã được bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để chăm sóc theo đúng quy định trước khi tái thả về tự nhiên.