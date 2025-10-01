Khóa-S: Đại lý khóa cửa và phụ kiện cửa cao cấp cho mọi công trình 01/10/2025 09:01

(PLO)- Trong bối cảnh ngành xây dựng và nội thất Việt Nam ngày càng phát triển, nhu cầu về các giải pháp khóa cửa và phụ kiện cửa chất lượng cao, an toàn và thẩm mỹ đang trở thành tâm điểm chú ý.

Công Ty TNHH Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Kim Nam Tiến, với thương hiệu Khoa-S.com, tự hào là đơn vị tiên phong mang đến những sản phẩm và dịch vụ hàng đầu, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của các công trình lớn nhỏ trên cả nước.

Khóa-S – Thương hiệu của sự an toàn và hạnh phúc

Với phương châm “Đi an toàn - Về hạnh phúc”, Khóa-S không chỉ cung cấp các sản phẩm khóa cửa và phụ kiện cửa chất lượng cao mà còn mang đến sự an tâm và tiện nghi cho mọi không gian sống. Được thành lập với mã số thuế 0318290117, trụ sở tại 29/11/72 Lê Đức Thọ, phường Hạnh Thông, TP.HCM, Khóa-S đã khẳng định vị thế là đối tác tin cậy của các nhà thầu, chủ đầu tư và xưởng sản xuất nội thất trên toàn quốc.

Tất cả sản phẩm của Khóa-S.com đều được cam kết chính hãng, đi kèm chứng nhận CO, CQ từ nhà cung cấp và hóa đơn VAT minh bạch, thể hiện giá trị thực. Đặc biệt, với mức giá cạnh tranh nhất thị trường, Khóa-S luôn là lựa chọn hàng đầu cho các công trình xây dựng và nội thất.

Logo Khoa-S: Phụ kiện cửa, ngành mộc chính hãng.

Sản phẩm và dịch vụ nổi bật của Khóa-S

Khóa-S cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu cầu từ nhà ở, văn phòng đến các công trình thương mại:

1. Khóa cửa cao cấp

● Thương hiệu uy tín: Yale, Huy Hoàng, Vickini, Việt Tiệp.

● Danh mục đa dạng: Bao gồm: khóa cửa gỗ, khóa cửa điện tử, khóa cổng và khóa cơ, phù hợp với mọi loại hình công trình.

● Đặc điểm nổi bật: Ứng dụng công nghệ tiên tiến, đảm bảo an toàn tối đa và thiết kế hiện đại, tinh tế.

2. Phụ kiện cửa kính cường lực

● Thương hiệu: VVP, Vickini, Huy Hoàng.

● Ứng dụng: Phù hợp cho các công trình như văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn hoặc nhà ở cao cấp.

● Ưu điểm: Độ bền cao, thiết kế sang trọng, dễ dàng lắp đặt.

3. Vật tư ngành mộc

● Sản phẩm: Bản lề bật hơi (Hafele, Blum, Ivan), ray trượt ngăn kéo, bản lề lá.

● Ứng dụng: Phục vụ các xưởng sản xuất nội thất, đảm bảo chất lượng cho tủ gỗ, tủ bếp và các sản phẩm nội thất khác.

● Lợi ích: Tăng độ bền và tính thẩm mỹ cho các sản phẩm nội thất.

4. Khóa cửa nhập khẩu

● Nguồn gốc: Made in Italy, Made in Spain.

● Đặc điểm: Thiết kế tinh tế, sang trọng, phù hợp với các công trình cao cấp, mang lại sự khác biệt về đẳng cấp và phong cách.

Lợi thế cạnh tranh của Khóa-S

Khóa-S không chỉ nổi bật bởi danh mục sản phẩm đa dạng mà còn bởi những giá trị vượt trội:

● Chất lượng đảm bảo: Tất cả sản phẩm đều chính hãng, có chứng nhận nguồn gốc rõ ràng và được kiểm định chất lượng nghiêm ngặt.

● Giá cả hợp lý: Cam kết giá rẻ nhất thị trường, phù hợp với mọi phân khúc khách hàng từ cá nhân đến doanh nghiệp.

● Dịch vụ chuyên nghiệp: Đội ngũ tư vấn tận tâm, hỗ trợ từ khâu chọn sản phẩm đến đấu thầu các công trình lớn.

● Mạng lưới phân phối rộng khắp: Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng trên toàn quốc.

Showroom Khoa-S địa chỉ tại: 29/11/72 Lê Đức Thọ, phường Hạnh Thông, TP.HCM.

Sản phẩm của Khóa-S được thiết kế để phục vụ nhiều đối tượng, từ các chủ đầu tư dự án, nhà thầu xây dựng, xưởng sản xuất nội thất đến các hộ gia đình muốn nâng cấp không gian sống. Các sản phẩm khóa cửa và phụ kiện của Khóa-S đã được ứng dụng thành công trong nhiều công trình, từ nhà ở, văn phòng, khách sạn đến các trung tâm thương mại lớn, mang lại sự an toàn và thẩm mỹ vượt trội.

Hãy liên hệ ngay với Khóa-S để nhận tư vấn và báo giá tốt nhất, giúp bạn tìm được giải pháp hoàn hảo cho công trình của mình!