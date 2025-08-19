Khởi công khu công nghiệp hơn 1.800 tỉ đồng ở Khu kinh tế Vân Phong 19/08/2025 09:32

(PLO)- Dự án khu công nghiệp Dốc Đá Trắng nằm trong Khu kinh tế Vân Phong có diện tích 288 ha với vốn đầu tư hơn 1.807 tỉ đồng.

Sáng 19-8, UBND tỉnh Khánh Hòa, Công ty CP Phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng (KCN Dốc Đá Trắng).

Lễ khởi công được tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Dự án được Thủ tướng phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư ngày 18-3-2024, được Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 29-3-2024, điều chỉnh lần 1 ngày 8-1. Dự án do Công ty CP Phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ làm chủ đầu tư.

Diện tích dự án khoảng 288 ha thuộc địa bàn xã Vạn Hưng, thời hạn hoạt động 50 năm. Các ngành nghề định hướng thu hút vào KCN gồm các ngành công nghiệp sạch, công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, cơ khí chính xác, điện tử, công nghiệp phụ trợ, kho bãi… Sau khi hoàn thành, KCN dự kiến sẽ thu hút khoảng 16.000 lao động.

Theo Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, đến nay UBND xã Vạn Hưng và UBND xã Bắc Ninh Hòa đã bàn giao hơn 95 ha/100 ha cho nhà đầu tư để triển khai xây dựng dự án (giai đoạn 1); đối với các khu vực còn lại thực hiện theo tiến độ tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã phê duyệt.

Dự án KCN Dốc Đá Trắng khi đi vào hoạt động sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Khánh Hòa theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương nói chung và Khu kinh tế Vân Phong nói riêng.