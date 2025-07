Khởi tố ông Đỗ Anh Tú, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong 07/07/2025 19:19

Ngày 7-7, tại buổi họp báo Bộ Công an, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) thông tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Đỗ Anh Tú, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank), về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: PHI HÙNG

Ngoài ông Anh Tú, có 14 người khác cũng bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có ông Nguyễn Hồ Nam, cựu Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Ông Đỗ Anh Tú.

Ông Đỗ Anh Tú sinh năm 1962, ông là Phó Tiến sĩ ngành máy năng lượng tại Đại học Kỹ thuật Praha (Cộng hòa Séc), từng giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị TPBank và Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS).

Ông Tú gắn bó với TPBank từ năm 2012 và chính thức được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT từ tháng 4-2023.

Tuy nhiên, vào tháng 3, ông bất ngờ từ nhiệm toàn bộ chức vụ tại cả TPBank và TPS với lý do cá nhân, cam kết không can thiệp hay khiếu kiện liên quan đến quyết định này.