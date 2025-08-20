Không để dự án đường nối Khánh Hòa - Lâm Đồng chậm tiến độ thêm 20/08/2025 15:45

(PLO)- Đó là chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa khi tiến độ dự án liên vùng nối Khánh Hòa - Lâm Đồng đang rất chậm.

Ngày 20-8, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp nghe báo cáo công tác giải phóng mặt bằng dự án đường giao liên vùng kết nối tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Lâm Đồng.

Cuộc họp được tổ chức khi dự án đường nối Khánh Hòa – Lâm Đồng hiện đang chậm tiến độ, trong đó nan giải nhất là khâu giải phóng mặt bằng.

Chủ đầu tư dự án đường liên vùng nêu các khó khăn, vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ. Ảnh: XH

Theo ông Phạm Văn Hòa, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa (BQLDA), chủ đầu tư dự án, dù báo cáo của đơn vị thể hiện con số các địa phương bàn giao hơn 50% mặt bằng nhưng không phản ánh đúng thực tế.

Ông Hòa nói con số mặt bằng hơn 50% là số đoạn sử dụng đường giao thông hiện hữu, chủ đầu tư chỉ việc tiếp nhận để thi công dự án (đất do nhà nước quản lý).

“Thực tế những đoạn cần mở rộng vẫn chưa có mặt bằng, còn những vị trí cần giải tỏa thì chưa có địa phương nào thực hiện xong mà chỉ mới dừng lại ở công tác đo đạc, niêm yết phương án bồi thường, giải tỏa”- ông Hòa nói.

Theo lãnh đạo các địa phương có dự án đi qua, đến nay chưa có trường hợp nào được phê duyệt bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, dự án còn gặp các vướng mắc về vị trí các bãi đổ thải chưa phù hợp; chậm ban hành phương án tận dụng rừng; thiếu kinh phí di dời hệ thống đường ống cấp nước ở hai xã Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn.

Lãnh đạo các địa phương lý giải nguyên nhân chậm trễ trong công tác bồi thường, giải tỏa do bỏ cấp huyện, trong khi đó chính quyền hành chính cấp xã mới chưa tiếp cận hết các hồ sơ.

Dự án đường liên vùng nối Khánh Hòa - Lâm Đồng đang chậm tiến độ. Ảnh: XH

Ngoài ra, nhân lực thực hiện công tác này thiếu nghiêm trọng. Điều này dẫn đến dù đã hoạt động được gần hai tháng nhưng tiến độ giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm quốc gia nêu trên vẫn dậm chân tại chỗ.

Ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát, chỉ đạo chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất các khu vực cử cán bộ phối hợp với UBND ba xã Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn gấp rút thực hiện các bước thu hồi đất phù hợp, đúng quy định.

Ông Nam chỉ đạo UBND ba xã nêu trên quyết liệt đôn đốc phòng liên quan khẩn trương thực hiện các bước trong quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc này phải hoàn thành trước 15-9 để chủ đầu tư có mặt bằng thi công dự án, không chậm trễ thêm.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã có bài phản ánh dự án đường liên vùng nối Khánh Hòa - Lâm Đồng chậm tiến độ. Theo đó, dù khởi công hơn 18 tháng nhưng đến nay dự án chưa xong công tác giải phóng mặt bằng.