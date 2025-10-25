Kiểm sát hoạt động thi hành án tại Phòng THADS khu vực 1 - TP.HCM 25/10/2025 16:32

(PLO)- VKSND khu vực 1 - TP.HCM sẽ trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Phòng THADS khu vực 1 - TP.HCM của các phường Bàn Cờ, Nhiêu Lộc và Xuân Hòa.

Hôm qua (24-10), Đoàn trực tiếp kiểm sát của VKSND khu vực 1 - TP.HCM đã công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Phòng THADS khu vực 1 - TP.HCM.

Tại buổi làm việc, Phó viện trưởng VKSND khu vực 1 - TP.HCM Dương Thị Hải Yến (trưởng đoàn kiểm sát) đã công bố nội dung quyết định trực tiếp kiểm sát kiểm sát công tác THADS, thời gian kiểm sát là 30 ngày kể từ ngày 5-11-2025.

VKSND khu vực 1 - TP.HCM sẽ trực tiếp kiểm sát hoạt động THADS của Phòng THADS khu vực 1 - TP.HCM đối với hồ sơ THA thuộc các phường Bàn Cờ, Nhiêu Lộc và Xuân Hòa.

Nội dung kiểm sát, gồm: Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tổ chức THA của Phòng THADS khu vực 1 - TP.HCM đối với hồ sơ THA thuộc các phường Bàn Cờ, Nhiêu Lộc, Xuân Hòa. Cụ thể, kiểm sát những hồ sơ THADS có điều kiện thi hành trên 3 năm nhưng đến tháng 9-2025 chưa thi hành xong; kiểm sát việc ra quyết định THADS; kiểm sát về số liệu THA đến ngày 30-9-2025; số liệu án có điều kiện thi hành trên 3 năm nhưng đến ngày 30-9-2025 chưa thi hành.

Đại diện Phòng THADS khu vực 1 - TP.HCM báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: PV

Theo báo cáo của Phòng THADS khu vực 1 - TP.HCM, hồ sơ THA thuộc các phường Bàn Cờ, Nhiêu Lộc, Xuân Hòa tính đến ngày 30-9-2025 có tổng số việc phải thi hành là 4.138 việc/5,1 tỉ đồng (đã thi hành xong 2.010 việc).

Số liệu án có điều kiện thi hành trên 3 năm nhưng đến 30-9-2025 phải thi hành xong là 77 việc/896 triệu đồng (đã thi hành xong 38 việc/854 triệu đồng).

Tổng số bản án, quyết định của toà án chuyển giao đã nhận đến ngày 30-9-2025 là 1.150, đều giao đúng hạn. Đã ra quyết định THA đối với 799 bản án, quyết định của tòa án tương ứng với 1.042 quyết định THA; còn lại 351 bản án, quyết định đã được ra quyết định THA trong tháng 10-2025.

Theo THADS khu vực 1 - TP.HCM, các phường Bàn Cờ, Nhiêu Lộc, Xuân Hòa thuộc khu vực trung tâm TP.HCM nên chịu tác động lớn về kinh tế, xã hội... Công tác tổ chức THADS gặp khó vì phần lớn các đương sự không có điều kiện hoặc không tự giác THA. Một số tài sản là nhà đất phải thực hiện thủ tục cưỡng chế kê biên, bán đấu giá... nhưng thị trường bất động sản trầm lắng rất khó bán, thời gian bán đấu giá kéo dài.

Nhiều quy định pháp luật chồng chéo, chưa có sự thống nhất khi áp dụng như thủ tục thẩm định giá, bán đấu giá... Biên chế cơ quan THADS cắt giảm hằng năm, nhưng lượng việc và tiền THA đều tăng, dẫn đến áp lực, quá tải công việc đối với các chấp hành viên.

Cạnh đó, từ 1-7-2025, Phòng THADS khu vực 1 - TP.HCM đi vào hoạt động theo mô hình mới với số lượng án thụ lý mới thuộc nhóm đứng đầu trong các khu vực tại TP.HCM, nhưng thiếu cán bộ thực hiện công tác văn phòng đặc biệt là khâu thụ lý, ra quyết định THA.

Cán bộ làm công tác ra quyết định THA cần có thêm thời gian hoàn thiện về chuyên môn về công nghệ thông tin để tiếp nhận bản án và ra quyết định THA các phần mềm quản lý...

Tại buổi làm việc, Viện trưởng VKSND khu vực 1 - TP.HCM Phạm Trung Kiên và Phó viện trưởng Dương Thị Hải Yến cùng các kiểm sát viên đã trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Phòng THADS khu vực 1 - TP.HCM và các chấp hành viên về cách thức thực hiện, thời hạn bàn giao hồ sơ THA, sổ sách ra quyết định THA và áp dụng các phần mềm điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin để quá trình kiểm sát...

Theo đại diện Phòng THADS khu vực 1 - TP.HCM, việc trực tiếp kiểm sát hoạt động THADS là hoạt động thường xuyên, giúp cho hoạt động của đơn vị ngày một hoàn thiện và kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót và phát huy những kết quả công tác đã đạt được. Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.